料理功夫/蓮藕花生豬腳滷

Vivien

蓮藕季節又到來，正是吃藕的好時機。小時候，前庭院曾有一座小池塘。要不是那時候小妹掉進水塘，後來爸爸請工人將整個池塘拆除，也許我還能偶（藕）遇長出蓮藕的畫面吧！其實我們從小就愛吃蓮藕、菱角，這些都是季節限定的美味，更是家人的心頭好。

多年前，我無意間做出一道「無調味蓮藕」，那時看電視節目介紹蓮藕的好處，才知道它是蓮花的「地下莖」。對我而言，蓮藕是我們家從小到大的季節食物。節目裡還說，蓮藕與蓮子會互相競爭養分，若要蓮藕長得好，蓮子的養分就會被奪走而變小。因此，要吃到好吃又結實的蓮藕其實並不容易。蓮藕可鹹可甜，搭配任何料理都合適。這次特別分享一道家人都喜歡的「蓮藕花生豬腳滷」，真的是老少皆宜。

材料：

蓮藕2節、豬腳800克、花生適量（多寡可自行決定）、青蔥適量、薑適量、醬油適量、紅酒適量（任何酒類皆可）、鹽巴適量、清水適量。

做法：

1.豬腳可請攤商剁好。燒開水後，將豬腳放入川燙去血水，再撈出以清水洗淨備用。

2.蓮藕去皮洗淨，切片；薑切片，青蔥洗好切段。

3.花生泡水3小時。

4.取一鍋子，放入豬腳、蓮藕片、泡好的花生與薑片，接著倒入醬油與紅酒。

5.將內鍋放入電鍋中，外鍋加入3杯水蒸煮，開關跳起後續燜10分鐘。

6.開蓋攪拌內容物，使其均勻入味，再加入青蔥，外鍋再加1杯水續蒸，開關跳起後再燜15分鐘即可。

7.盛盤後可搭配白飯、麵條或饅頭，一鍋料理方便又美味，非常適合家庭主婦。

PS：

經過幾次實驗，外鍋的水量可用4～5杯，這會影響豬腳的軟爛程度，可依個人喜好調整。

蓮藕花生豬腳滷
蓮藕花生豬腳滷

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

