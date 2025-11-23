旅遊／老城新韻 見證武漢浴火重生

漢口車站。(圖為作者提供)

古籍有云：「長江為龍脈，武漢 乃鳳首」，楚人崇鳳，以九鳳為圖騰，象徵重生與榮光。

歷史的重擔，似乎總壓落在這座城市的肩頭。抗戰時期的武漢會戰，一次次災難如浪潮襲來，武漢總是先承受苦難，後綻放志氣。

2019年底，新冠疫情 與武漢同時被推上世界舞台，我們被迫取消西班牙之行，匆匆返美，只能透過螢幕目睹這場世紀浩劫。宣布封城時，街道死寂；全國醫護義無反顧奔赴災區，與死神搏命。

2025年，當我們踏足武漢，她已從災難中復甦，宛如浴火的鳳凰。

搭乘高鐵橫越長江大橋，列車緩緩駛入這座曾令世界屏息的城市——武漢。

夜幕低垂，萬家燈火在水霧間朦朧閃爍，為她披上一層若隱若現的輕紗。

鳳舞江河 三鎮共生

武漢由武昌、漢口、漢陽三鎮組成。自東漢以來，武昌便是重鎮，從三國赤壁的戰火到辛亥革命的第一槍，她總站在歷史風口。漢口的洋樓，鐫刻著開埠與開放的記憶；漢陽鋼鐵，鑄就這座城市堅毅的脊梁。三鎮隔江而立，如今早已橋梁相連、血脈相依。

登臨黃鶴樓，江風拂面，視野遼闊。這座古樓因江水改道而屢次重建，卻始終矗立江畔，凝望滾滾浪潮。

多少文人寄情於此：崔顥一首「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓」，成就千古絕唱；李白登樓暢懷，豪情滿紙。樓台雖換，典故猶存。臨江遠眺，煙波浩渺，輕拂遊子鄉愁。博物館裡的曾侯乙編鐘更令人屏息，3000年前的樂音至今依舊清亮。

黎黃陂路 保留租界建築

沿江的黎黃陂路，讓時間放慢了腳步。全長僅604公尺，卻密集保留著租界時期的建築：俄租界工部局、信義堂、美軍青年會等，一棟棟洋樓靜默佇立，見證民族屈辱與覺醒的年代。

這條街曾名「夷瑪街」、「阿列色耶夫街」，直至1946年更名「黎黃陂路」，以紀念民國前總統黎元洪（黎氏祖籍黃陂），雖然他從未踏足此地，更新的路名卻成為驅散列強陰影的一縷光。

街角的宋慶齡故居更添幾分滄桑。1927年，宋氏三姊妹曾在此短暫重聚，最終卻各自奔赴使命。宋慶齡那堅毅篤定的目光，至今仍眺望遠方，肩負著孫中山的遺訓——「革命尚未成功，同志仍須努力」。

如今的黎黃陂路卸下沉重的歷史，化身優雅的文化街。踩在石板路上，只見書店與藝廊林立，不遠處的美食街依舊飄散古早味；茶館中茶香與胡琴聲裊裊升起。優雅的提琴手輕奏小步舞曲，咖啡香又帶來歐洲氣息。東西文化在此交融，過去與現在握手言和。

耀眼光谷 展現科技實力

穿越古今，立足當下，武漢的「光谷」宛如寫給未來的一封邀請函。盡管曾深陷疫情重創，她依然昂首不屈。光電、科技、生物醫學等領域的蓬勃興起，使這座城市展現出再度展翼的勇氣，走在街頭，仍能感受到那股奔放的生命力蓄勢待發。

光谷成立於1984年，今日已是中國科技與生物醫學的重要據點。高樓林立之間，創新悄然萌芽，智慧城市的輪廓清晰可見。

我們搭乘懸掛式空軌列車，穿梭空中。腳下是綠地與建築交織的畫卷，宛如駕雲而行。市民們日常往來：購物的婦人、接送孩子的父母、挑菜的農婦、趕路的年輕人——科技，不再只限於展示，而是融入了生活。

一場夏雨驟至，大學生模樣的青年前來推銷「蘿蔔快跑」無人駕駛出租車 ，在好奇心驅使下搭車，只見語音導航、智慧雨刷，一切自動而優雅；在迴轉時巧逢會車，車身輕盈閃道，如舞步般靈動。臨下車時，付款完成，螢幕跳出一句：「請再光顧，晴雨無阻。」下了車，才發現手心都是汗水，在驚魂未甫之際完成了一趟科幻之旅。

劫難後再起 迎嶄新風景

我們下榻東湖畔，清晨薄霧籠罩，鳥鳴與水上睡蓮一同搖曳。晨跑者的腳步聲、廣場舞的音樂、包子鋪的熱氣，譜成動聽的交響曲。

這裡是九省通衢，是歷史的節點，也是文化的試煉場。這是一座學會與宿命和解的城市，也是一隻在逆風中持續飛行的鳳凰。她曾滿身傷痕，卻始終擁抱世界；歷經巨變，卻未曾丟失那顆不屈的心。在戰亂、疫病與時代更迭中，她一次次破繭而出，愈發堅韌。

每一次劫難之後，武漢從未低頭，總能在焦土之上築起希望，再度挺胸迎向未來。今日街頭車水馬龍，市井如常—這不是遺忘，而是一種從容，是與不確定共生的生活節奏。

當我們登機離去，忍不住俯視長江與漢江間的三鎮——如鳳展翼，江河遼闊，城市紋理分明。她們並肩飛翔，生生不息。下次再見時，或許又將是一片嶄新的風景。