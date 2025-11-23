我的頻道

移民專頁／H-1B到期前3年 建議申請PERM

雇主最晚應在H-1B持有人六年期限的前三年，就開始申請PERM勞工證。（路透）
讀者問：

我目前在H-1B的第三年。老闆支持我申請綠卡，但我還是初級員工，尚未升職。我們公司的政策是要經理才能申請JD Manager身分。我已申請三次，但都被拒絕，說不會獲批。我只有大約一年的實習經驗。我該怎麼辦？是否應該考慮換工作？還是應該再跟老闆談一次？還有沒有其他選項？目前我的工作相對穩定，老闆對我也很好。唯一的缺點是地點比較偏遠，我住在鄉下有點沮喪。我現在的職位是模型開發分析師，我有點不確定該怎麼做。

答：

由於你目前在H-1B的第三年，你應該已經在公司內或公司外累積了至少兩年的工作經驗。你的經理或許可以更仔細檢視公司對職位的要求，重新評估你的工作經驗與其他資格，或者公司也可以考慮你未來的職位，使你目前的經驗能夠符合要求。貴公司似乎對於開始申請勞工證有既定流程，這是值得肯定的。你應該繼續與經理合作，因為就你提供的資訊來看，目前情況並非毫無希望。

若你決定換工作，應事先確認新雇主會盡快為你啟動PERM申請，因為這個過程，從撰寫職位描述與要求、進行工資水平認定、招聘流程，到提交勞工證申請，目前所需時間相當長。我們也建議雇主最晚應在H-1B持有人六年期限的前三年(若能更早更好)就開始申請PERM勞工證。

