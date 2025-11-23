養生／3C族防黃斑部病變、白內障 應攝取足夠葉黃素

葉黃素是一種黃色素，大量天然存在於綠葉蔬菜和其他一些植物中，研究發現補充葉黃素可延緩老年黃斑部病變；示意圖。（圖／123RF）

現代人每天離不開手機、電腦等3C產品，但長時間使用不僅容易眼睛疲勞，也可能加速黃斑部退化。為了保護眼睛，營養師建議，平常應攝取足夠的葉黃素，有助減少黃斑部傷害，預防白內障。也應補充多元營養素，例如蝦紅素、花青素（來源可從黑醋栗或山桑子等），以及維生素Ａ、Ｃ、Ｅ等，減輕過度用眼引發的眼睛疲勞，完整保護眼睛健康。

大家可能都知道顧眼睛可以多補充葉黃素，但葉黃素為什麼可以保護眼睛？台灣營養師許亦豪表示，葉黃素是600多種類胡蘿蔔素中，少數一、兩種能夠存在視網膜中。

黃斑部是視覺神經分布密集的區域，含有大量類胡蘿蔔素，其中葉黃素及玉米黃素是主要成分。而葉黃素及其他類胡蘿蔔素，具有吸收藍光，減少光線對細胞造成傷害，更能提供抗氧化力，因此，許多研究指出，攝取足夠的葉黃素，可預防黃斑部病變。此外，葉黃素的抗氧化功能，也能降低、減緩白內障的發生。

●每天補充多少葉黃素？

許亦豪說，飲食中，地瓜葉、芥藍菜等深綠色蔬菜富含葉黃素，而蛋黃也是獲得葉黃素的重要來源之一。此外，根據1994年哈佛大學 研究，人體每天葉黃素攝取量至少須6毫克以上，就能減少43%的黃斑部病變發生率，其他研究指出，葉黃素能延緩黃斑病病變病程的進展；不過，2000年美國飲食調查發現，每天飲食中僅能攝取到1-2毫克的葉黃素，因此，要獲得足夠的葉黃素，仍須額外補充，台灣衛福部所訂的每日攝取上限則為30毫克。另外，葉黃素屬於脂溶性營養素，建議於餐後或搭配魚油一起補充，以提高吸收力。

此外，葉黃素可分為酯化型與游離型兩種。許亦豪表示，深綠色蔬菜所提供的葉黃素多為游離型，金盞花中的則為酯化型。目前保健食品中的葉黃素，多半來源為金盞花，屬於酯化型，而市售的游離型則是萃取金盞花後，經皂化處理而得，最後均以游離型式被身體吸收及利用。

上述兩者的差異在於是否帶有脂肪酸，酯化型葉黃素帶有1-2分子的脂肪酸。為什麼需要酯化型葉黃素？許亦豪解釋，因為酯化型有脂肪酸的保護，安定性及保存性較好，亦較能承受熱或酸／鹼的破壞。而對於消化功能較差的人來說，轉化成游離型的能力較差，建議選用游離型葉黃素。

●須搭配哪些營養素？

由於3C產品的使用，易引發疲勞；盯著螢幕久了，因為眨眼次數少，會有乾眼症問題，而用眼過度也會導致近視，因此，保護眼睛非常重要，除了補充葉黃素外，還需要搭配其他營養素的補充。

蝦紅素：蝦紅素的來源是雨生紅球藻（Haematococcus pluvialis）萃取而得，因此又稱藻紅素。本身具有優越的抗氧化力，它透過加強睫狀肌的調節，讓眼睛得以看遠看近；蝦紅素也能輔助葉黃素共同對抗強光對眼睛的傷害；防止紫外線對水晶體傷害，預防白內障。蝦紅素屬於類胡蘿蔔素的一員，人體無法自行合成，需由外來攝取，人體試驗有效劑量建議每天攝取4毫克以上。

花青素：黑醋栗+山桑子富含水溶性黃酮類化合物-花青素，其作用可以增加夜間視力、加速眼睛血液循環、改善眼睛疲勞、降眼壓、改善乾眼問題。

神經鞘磷脂：來源有很多，其中一種為牛乳清蛋白萃取。神經鞘磷脂可說是視神經與大腦的連結，一旦缺乏，會導致神經傳導變差，例如會出現視力模糊、延遲、視差、色差等問題。

維生素A、C、E：維生素A有助於視網膜感光細胞生長，缺乏時可能導致夜盲及乾眼症。維生素C及E具抗氧化，能保護水晶體及視網膜。

鋅與硒：鋅參與視網膜細胞代謝，並協助營養素之運送；而硒幫助清除自由基，防止眼睛老化。