娛樂／AI歌手Monet 殺進告示牌排行榜

AI歌手Xania Monet成為「首位登上告示牌電台播放排行榜的已知AI藝人」，且已與音樂管理公司簽下價值數百萬美元的唱片合約。（取材自@xania_monet Instagram）

人工智慧（AI ）浪潮全面席捲娛樂產業，從影像製作到音樂創作，AI不再只是輔助工具，甚至逐漸成為音樂創作的主角。AI歌手「Xania Monet」成功闖進全球最具指標性的音樂排行榜「告示牌」（Billboard），成為「第一位憑藉足夠的播放量，打進告示牌排行榜的AI音樂人」。

人機共創的Monet殺出重圍，不僅揭示流行樂壇的智慧時代新篇章，也掀起一場劃時代的音樂革命。

首支福音單曲就竄紅

今年夏季，Monet推出第一支單曲以來便迅速竄紅。她的福音歌曲「放手，讓上帝接手」（Let Go, Let God）成功打入「熱門福音歌曲榜」，另一首節奏藍調（R&B）單曲「我怎麼會知道」（How Was I Supposed to Know）則闖進「熱門R&B歌曲榜」，成為第一批以AI技術生成，同時又能帶動流行並跨足主流市場的音樂作品。

蘋果音樂（Apple Music）官網寫道，Monet被設定為「一位以AI形象呈現的當代R&B歌手」，風格兼具靈魂樂與教會音樂的深情底蘊，形象貼近美國創作歌手琪夏寇兒（Keyshia Cole）、K.蜜雪兒（K. Michelle），以及與佛州創作歌手穆尼隆恩（Muni Long）等實力派唱將，散發溫暖且親民的特質。

琪夏寇兒曾被譽為「嘻哈靈魂公主」，她以強勁的嗓音和充滿自白的歌曲創作聞名。

蜜雪兒曾是實境影集「愛與嘻哈：亞特蘭大 」（Love & Hip Hop Atlanta）前兩季的固定班底，該劇作講述亞特蘭大幾位嘻哈音樂人的日常生活。蜜雪兒的首張錄音室專輯「叛逆靈魂」（Rebellious Soul）當年空降告示牌百大單曲榜第二名，並榮登美國R&B專輯榜榜首。

穆尼隆恩以其技巧十足的節奏藍調與靈魂唱腔，以坦率女性視角說故事般鋪陳的詞曲，搭配讓人一聽就上癮的旋律，藉由「為我打造」（Made For Me）一曲打響名號。

Monet以非裔女性的形象出道，AI歌手「虛擬卻真實」的設定讓她迅速在社群平台走紅且凝聚粉絲社群。Monet目前在社群媒體 Instagram上擁有近15萬名追隨者，許多粉絲留言讚嘆她的嗓音「真誠又充滿靈魂」，難以相信她其實是一位虛擬歌手。

生成幕後…詩人寫詞搭配演算法

Monet並非完全由演算法生成，她的音樂由密西西比州詩人塔麗莎妮基瓊斯（Telisha Nikki Jones）利用AI技術創作。瓊斯負責為Monet撰寫歌詞與塑造音樂情緒，而旋律、人聲與和聲則由生成式音樂程式「Suno」製作完成。Suno可以根據歌詞內容與曲風設定，自動生成具層次感的旋律與人聲，使作品具備穩固樂理結構與豐沛感染力。

透過前述「人機共創」模式，Monet展現驚人創作能量。她今年8月推出第一張專輯「展開」（Unfolded），收錄24首歌曲；時隔一個月，她又發行7首歌的迷你專輯（EP）「遺留的片段」（Pieces Left Behind），展現AI音樂在產能與穩定度上的優勢，同時讓音樂產業看見科技創作的無窮潛力。

蘋果音樂平台中Xania Monet的頁面。（Apple Music網站截圖）

祭數百萬元合約搶「人」

隨著Monet的知名度飆升，各大唱片公司掀起「搶人熱潮」，「告示牌」消息指出，經過一場激烈的「競標戰」後，Monet近期與美國音樂管理公司「Hallwood Media」簽下價值數百萬元的合約。

Hallwood Media發出新聞稿表示，Monet擁有「流暢、靈魂感十足的嗓音」與「幾可亂真的演繹能力」，代表AI音樂正邁入能與真人歌手比肩的階段。該公司強調，這項合約不僅是商業投資，更是對音樂產業未來的重大押注。

面對外界對於AI搶走人類工作機會的疑慮，Monet的經紀人墨菲（Romel Murphy）接受有線電視新聞網（CNN）主持人布列克威爾（Victor Blackwell）訪問時，明確表示「AI不會取代人類創作者，這不是我們的初衷」。

墨菲解釋，「AI不會削弱人類的創造力，也不會奪走人類的影音感官體驗。我們只是站在新科技潮流的浪頭上，就像歷史上每一次技術革新一樣，總有人歡迎改變，也有人對此惴惴不安。」

墨菲指出，Monet的出現象徵音樂進入「共創時代」，人類的靈感與AI運算相輔相成」。他說：「我們的目標是保持音樂的真實性，將這些作品帶給全世界，讓更多人感受到情感的力量。」

音樂產業轉折 六位AI歌手上榜

「告示牌」指出，過去幾個月來，至少六位AI或AI輔助創作的「音樂人」首次擠進告示牌熱門音樂排行榜，其創作類型涵蓋福音、搖滾、鄉村等多種風格。

隨著AI生成音樂的技術日益成熟，部分作品的AI參與程度已難以識別。產業專家分析，這反映出音樂聽眾的感官評比標準正在改變。在串流平台與社群媒體推波助藍之下，廣大聽眾更在意旋律、節奏與情緒共鳴，而非創作者的真實身分，而Monet的成就便是見證這種轉換的具體案例。

至於AI生成的音樂是否會耗損藝術精神，墨菲援引音樂史回應說道，「傳奇歌手麥可傑克森（Michael Jackson）與王子（Prince）早已撒手人寰，但他們的音樂依舊吸引著新一代的聽眾，真正的生命力在作品本身。」

墨菲認為，「即使沒有親眼看過麥可傑克森與王子的現場表演，年輕人依然能對這些家喻戶曉歌手的經典音樂產生連結與共鳴。音樂的核心從來不是特定形式，而是情感，而AI只是讓音樂以嶄新的方式延續。」

隨著生成式AI技術日益成熟臻備，音樂產業正迎向「人類與AI共創」的新時代。AI可協助創作人編曲、混音、製作，節省大量成本與時間。人類則持續扮演情感核心要角，形塑文化語境與創作靈魂。

對聽眾而言，這宛如全新的聆聽體驗。AI技術未來可根據個人喜好客製化曲風、語言與節奏，甚至為每位使用者量身打造「專屬歌手」。音樂不再只是單向的播放輸出，而是會成為與人雙向互動的情感體驗。

Monet橫空出世般的崛起，不只是技術突破，更是一場文化實驗。她的聲音結合演算法的精準度與人類詩意的溫度，重新定義音樂創作的界線。此外，Monet也證明了AI不僅能模仿人聲，更能演繹情感層次，同時在全球市場中獲得一致認同。

「告示牌」榜單會不斷更新，AI音樂革命仍在進行。無論未來的創作者是詩人、程式設計師，或是兩者之間的科技橋樑，音樂的本質依舊，主要用以傳遞情感並連結人心。