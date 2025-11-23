娛樂／串流、院線龍頭破冰合作 「怪奇物語5」將登AMC銀幕

「怪奇物語5」將在今年跨年夜於Netflix與AMC等戲院同步上映。（取材自IMDb）

串流巨頭Netflix 與全球最大院線AMC的「冷戰」終於出現轉機。Netflix人氣影集「怪奇物語」(Stranger Things)系列終章將在今年跨年夜及元旦於AMC等戲院同步上映，這項破天荒的合作背後，是一部動畫創下的票房奇蹟，以及兩大巨頭在市場壓力下的策略轉變。

獵魔女團賣翻 AMC態度大轉彎

事情的轉折點發生在今年8月，當Netflix將動畫「Kpop 獵魔女團」(KPop Demon Hunters)的合唱版送進戲院時，AMC是唯一缺席的主要院線。但出乎意料的是，這部Netflix史上最受歡迎的電影在該周末以約1800萬美元奪下全美票房冠軍，證明了串流內容在大銀幕的票房潛力。

根據「綜藝」(Variety)報導，AMC隨即改變立場，同意在萬聖節周末於旗下300家戲院重映「Kpop 獵魔女團」。這是雙方關係的重大突破，因為AMC長期以來幾乎拒絕放映Netflix的所有作品，唯一例外是2022年萊恩強森(Rian Johnson)執導的「鋒迴路轉：抽絲剝繭」(Glass Onion)。

「Netflix不會宣布完整的戲院檔期，但會在有特別作品時精挑細選，而這正是大家所期待的，」一位不具名的戲院業者向「綜藝」表示。

「Kpop 獵魔女團」在美造成現象級旋風，令院線龍頭AMC無法忽視串流影視的人氣。（取材自IMDb）

雙方歧見核心：誰是片源獨家

Netflix與AMC的矛盾由來已久，癥結在於「戲院獨家」的長短無法達成共識。傳統院線堅持電影應在戲院獨家放映一段時間後才能上架串流，以維護戲院的商業利益；但Netflix作為串流服務商，更傾向讓訂閱用戶能盡快在平台上觀看新片。

「綜藝」引述韋德布希證券公司(Wedbush Securities)股票研究副總裁艾莉西亞里斯(Alicia Reese)分析：「長期以來，Netflix讓電影進入戲院的主要考量是為了獎項評選，或是安撫合作的電影人才。但Netflix現在更有興趣嘗試將觸及範圍最大化。」

而AMC近期也釋出和解訊號，發表聲明稱雙方都「對可能出現的互惠機會感到好奇」。在疫情 後票房收入比疫情前低20%的困境下，沒有任何戲院能夠拒絕一部賣座強片。

除了「怪奇」終章 更多大片排隊中

破冰後的首波合作成果豐碩，Netflix已安排讓時長兩小時的「怪奇物語」系列終章在跨年檔期在電影院首映，並與串流平台同步上線。這部影集自2016年開播以來累積龐大粉絲群，終章的戲院放映預期將創造話題與票房。

更多重磅作品也在規畫中，葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)2026年改編的「納尼亞傳奇」(Narnia)已確定將在AMC及其他戲院的IMAX廳獨家放映兩周，未來可能進一步擴大到一般廳院；大衛芬奇(David Fincher)執導、布萊德彼特(Brad Pitt)主演的「克里夫布斯歷險記」(Adventures of Cliff Booth)也在考慮更大規模的戲院上映。這部電影是昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)2019年賣座片「從前，有個好萊塢 」(Once Upon a Time in Hollywood)的衍生作品。

由於「納尼亞傳奇」重啟版預定明年11月上映，「克里夫布斯歷險記」則鎖定2026年夏季檔期，戲院發行計畫將在更接近上映日期時最終確定。不過「鋒迴路轉3：死醒時分」(Wake Up Dead Man： A Knives Out Mystery)則只會進行獎項資格放映，無法安排更大規模上映。

Netflix轉彎 戲院成行銷利器

Netflix為何突然重視戲院？外界認為有兩大原因：一是認知到戲院電影具有更持久的文化影響力，二是對人才外流的反應。近期包括「咆哮山莊」(Wuthering Heights)導演艾莫芮德芬諾(Emerald Fennell)轉投華納兄弟、「怪奇物語」創作者達夫兄弟(Duffer Brothers)也跳槽派拉蒙，都對Netflix造成壓力。

然而Netflix執行長泰德薩蘭多斯(Ted Sarandos)的立場依然明確，今年稍早他曾駁斥在戲院觀賞電影的集體體驗是「過時的想法」，近期受訪時更重申：「我們的策略是在Netflix上為會員提供獨家首輪電影。」

「怪奇物語」自2016年開播累積龐大粉絲群，但主創達夫兄弟（中）已跳槽派拉蒙，為Netflix帶來壓力；圖為第一季幕後花絮。（取材自IMDb）

與主要電影公司不同，Netflix並不將戲院視為財務策略，而是當作行銷手段。透過戲院放映激發旗下IP的粉絲熱情，最終目標仍是將觀眾導回串流平台。選擇與AMC合作，正是為了擴大觸及範圍。對AMC而言，這些一次性活動則能在淡季提供額外收入。

提供彈性 吸引院線「優先」合作

為了吸引戲院參與，Netflix提供了比傳統發行商更優惠的條件。主要發行商通常要求戲院從早到晚密集排映新片，但Netflix告訴業者可以隨心所欲安排「Kpop 獵魔女團」的場次時段，展現高度彈性。

這種「精選式」合作模式既讓Netflix保持串流優先立場，又能在必要時借助戲院擴大影響力。分析師預期，Netflix不會像亞馬遜MGM那樣承諾每年發行15部戲院電影，而是針對具有內建粉絲基礎的作品進行有限度放映。

盡管好萊塢電影公司歡迎Netflix認可戲院價值，但也擔心串流巨頭搶走資源。一位電影公司高層向「綜藝」表示：「我們全年52周都為戲院提供內容。我們不想在Netflix面前退居二線。」傳統製片廠特別關注Netflix是否會獨占IMAX等高級放映格式，或在黃金檔期安排自家節目。在好萊塢電影產量減少的當下，如何在與Netflix合作和維護自身利益間取得平衡，將是戲院業者面臨的新課題。

產業新常態：從對立走向共存

Netflix與AMC的和解，標誌著串流與戲院關係進入新階段。過去幾年雙方處於零和競爭，如今逐漸轉向互補共存。在串流戰爭白熱化、戲院產業尋求復甦的背景下，這種務實的合作模式，或許才是線上與線下雙贏之道。

對Netflix來說，戲院不再只是奧斯卡評選的形式要求，而是強化品牌、凝聚粉絲社群的有效工具。對於「怪奇物語」這類具有龐大粉絲基礎的作品，戲院放映能創造集體觀影的儀式感，進一步提升作品的文化影響力。

對戲院業者而言，在優質內容供給不足的情況下，Netflix的高品質內容能填補排片空檔。這種一次性的特殊活動雖不能完全取代傳統電影發行，卻提供了在淡季增加收入的新選項。

疫情後票房收入大減20%，AMC院線不得不對Netflix內容敞開大門。（路透）

目前，Netflix與AMC的合作仍在摸索階段，但可以確定的是，在娛樂產業快速變遷的今天，固守單一商業模式已不可行。唯有保持彈性、務實合作，才能在串流時代找到新的生存空間。

（娛樂新聞組整理）