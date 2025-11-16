旅遊／漫遊倫敦 沉浸文化與藝術

西敏寺內部。(圖為作者提供)

英國倫敦是世界知名的國際化大都市，與巴黎和紐約齊名的時尚城市，也是世界三大金融中心之一。倫敦有全世界數量最多的博物館、圖書館、電影院、體育場館和銀行。自18世紀以來，倫敦一直是世界上最重要的政治、經濟、文化、藝術和娛樂中心之一。

2019年，世界旅遊城市聯合會發布的世界旅遊城市發展排行榜，倫敦拔得頭籌，名列榜首。前陣子我們從芝加哥出發，特地拜訪具有厚重歷史和燦爛文化而舉世聞名的倫敦，收穫滿滿。

大英博物館 800萬件珍寶

位於倫敦的大英博物館，是世界上歷史最悠久、規模最宏偉的綜合性博物館，也是世界上第一個國家博物館。大英博物館的文物收藏廣博精妙，堪稱一座系統全面的世界歷史博物館。

人類文明的發源地巴比倫、印度 、中國和希臘的珍貴文物比比皆是，希臘的石雕、印度的寶石戒指、巴比倫的銀器、中國的瓷器琳瑯滿目，還有比長沙馬王堆女屍還早上千年的古埃及 木乃伊古屍，和該館的鎮館之寶羅塞塔石碑等等世界級文物瑰寶。館中收藏著來自世界各地800多萬件奇珍異物，展示200萬年以來人類不斷進化，生生不息的歷史和文化的發展進程。

我們在館裡待了一整天，重點參觀了有「鎮館之寶」美譽的極品文物和來自亞洲和中國的珍貴文物展品：解密古埃及的鑰匙：羅塞塔石碑。這座石碑製作於公元前196年，高44英寸，寬30英寸，自上而下的刻著古埃及象形文字，阿拉伯草書以及古希臘文三種文字，刻字的內容是時任埃及國王托勒密五世的詔書。

這個石碑是人類在探索遠古文化和文明道路上的重要里程碑。始於公元前3500年，相信人死後可以復活的古埃及人，便開始用防腐技術來保護屍體。

古埃及文明 木乃伊驚奇

這裡展出許多貨真價實來自古埃及的木乃伊，和放置木乃伊的彩繪棺木，棺木裡保存有纏著裹屍布的木乃伊，以及赤裸的黑色乾屍樣本，現場觀看還真有驚悚之感。埃及區還有一座第19王朝法老、拉美西斯二世栩栩如生的頭像，在公元前1250年，人們就可以用古老原始的工具製造出與現代雕刻技術媲美的細膩雕像，讓人驚嘆。

在古希臘和羅馬區展示的「波特蘭花瓶」，製作於公元1世紀左右，古羅馬時代留存下來最好的寶石玻璃製品。這深藍色的玻璃花瓶飾有白色的人物浮雕圖案，反映古羅馬製造玻璃工藝品高超的技藝。

中東區最熱門的，是製作於公元前860年到865年的人面牛身雙翼神獸雕像。人面公牛像是兩河流域現伊拉克境內的守護神，在古巴比倫文化中代表著智能、力量和速度，是神派下來保護人類的神獸。

聖荊棘聖物箱製作於14世紀法國巴黎，是館中最重要的藏品之一。其整體由黃金製成，上面鑲嵌著藍寶石、紅寶石、水晶、珍珠和琺琅，還精雕細刻著約20多個表情豐富的人物半生雕像。大英博物館館長形容它為「一件物品便可以撐起一座博物館」的絕世珍品。

大英博物館總面積為7.5萬平方米，有94個展廳，33號展廳是專門陳列中國文物的永久性展廳。該館對中國文物有詳細介紹，認為中國人創造了世界上最博大和悠久的文明，是世界上最古老的文明古國之一。並將中國過去7000年的歷史畫分為不同的歷史時期，展示了2.3萬件來自中國的各種文物：有遠古石器、商周青銅器、魏晉石佛經卷、唐宋書畫、明清瓷器等。

國家美術館 富藏經典

成立於1824年的英國國家美術館，是英國最大也是最珍貴的藝術品收藏館，它收藏從13世紀到19世紀之間，超過2300幅西方藝術史上的經典畫作，是一個以繪畫收藏為主的世界級美術收藏館，也是世界上第一個被列入公共事業的美術館。

我們看到梵谷的名畫「麥田裡的絲柏樹」，畫面裡的物體都是彎曲著，噴湧著，彷彿象徵生命力的湧動，靈魂深處的吶喊。梵谷創作的「向日葵」，對於色彩和形狀的提煉到了爐火純青的境地。還有許多畫著優美寧靜的田園風光和惟妙惟肖的人物畫像，以及描述某些悲慘驚悚、震撼人心的歷史事件，和展示歲月靜好的自然景觀畫作。

西敏寺 英王加冕登基地

始建於960年、完成於1065年的西敏寺，又稱威斯敏斯特大教堂，是一座位於倫敦市中心的大型哥特式風格的教堂，它一直是英國君主從11世紀英格蘭開始，到英聯邦時期安葬和加冕登基的地點，1987年被聯合國科教文組織列為世界文化遺產。

西敏寺的外部靜謐肅穆，柱廊恢弘凝重，拱門雕刻精巧， 雙塔嵯峨高聳，是哥特式建築的傑作和典範。教堂內高遠開闊，結構精細，穹頂美輪美奐，流光溢彩，眾多華美的壁燈，絢麗璀璨，彩窗色彩繽紛，中心祭台被裝飾得金碧輝煌。

這裡墓室累累，紀念碑林立，既有高貴的王室成員、著名的各界偉人，還有1920年第一次世界大戰時期的無名戰士之墓，共有約4000名先賢長眠於此。它吸引著世界各地的遊人前來拜謁，觀賞富麗堂皇的皇家教堂，感受英國古老燦爛的歷史文化，引發人們對千古風流人物的無限遐想。西敏寺不僅是世界上最壯麗宏偉的大教堂之一，也是一座難得的博大精深的歷史博物館。

肯辛頓宮 展現王室生活

肯辛頓宮是倫敦最精彩最豪華宮殿之一。自17世紀以來一直是英國王室的居住地。戴安娜王妃生前就住在這裡，現在該宮已部分對外開放，遊人可以購票參觀精美奢華的國家公寓和私人套房。

國王的寓所和畫室裝飾得極為華美，豪華精緻的金色吊燈、鑲有金邊的紅色牆壁、天花板上那色彩豔麗又生動靈韻的壁畫和豐富多彩的藝術收藏品，使人彷彿進入童話世界一樣，美得令人驚詫，這裡還可看到戴安娜王妃生前穿過的許多經典時裝，和用過的金銀首飾。肯辛頓宮不僅是英國王室的歷史遺蹟，也是現代王室生活的一部分。

白金漢宮 君主行政總部

白金漢宮是英國倫敦的皇家寢宮，是英國君主的行政總部，也是舉行國家慶典和王室迎賓活動的場地之一，是重要的觀光 景點。白金漢宮1703年建立，1837年正式成為英王的宮殿。19世紀末20世紀初修建，形成延續至今有775間房子的白金漢宮，每年冬春季節的某些日子對外開放。白金漢宮的廣場中央樹立著維多利亞女王鍍金雕像紀念碑，四周有四組宏偉精緻大型的石雕群。

劍橋大學成立於1209年，是英國頂尖名校，也是英語世界中第二古老大學。我們特地從倫敦坐一個多小時的巴士，拜訪這座有120多位諾貝爾獎得主、名揚四海的頂級學府。位於國王街上的聖體鐘是該校的新景點，這個花費了百萬英鎊打造的鍍金時鐘上，有一個類似蝗蟲的金屬雕像，蝗蟲的腳在鐘表的上方緩慢一步一步地爬行，其創作者稱之為「時間吞噬者」，它以一種戲劇性的方式提醒觀眾「時間正在流逝」。

英國地牢 重現黑暗歷史

英國地牢於1974年開業，是一個互動式的恐怖主題參觀景點，通過主題講座加上現場表演以及特效燈光、聲響、布景生動地再現了倫敦過去的黑暗歷史。在這裡，遊客們可以親身體驗令人毛骨悚然的場景：如中世紀的酷刑、瘟疫肆虐的街道、房屋店鋪的爆炸、連環殺手的作案等犯罪現場的恐怖場景，通過演員的表演和驚悚的視覺效果，使遊客彷彿親臨其境，置身於歷史的恐怖時刻，為遊客提供了解倫敦陰暗歷史的機會，也是一次難忘且刺激的觀光體驗。

我們慕名前往大紅燈籠高高掛的中國城。早在1914年，最早的華人社區在倫敦城區逐漸形成，1985年，倫敦政府正式承認「倫敦華埠」為唐人街社區。今天的中國城有大大小小14條街組成，店鋪林立，人潮擁擠，一片繁榮興旺的景象，成為倫敦市中心璀璨的東方明珠。

八天的英國倫敦自由行，我們還參觀了由1萬1000塊玻璃組成的碎片大廈，其獨特的玻璃外觀像一塊巨大的玻璃碎片直插雲端；還瀏覽大氣磅礴、巍峨壯麗的倫敦塔橋；高高矗立氣勢恢宏的倫敦地標大本鐘等不可錯過的觀光景點。