星座／牡羊座面面俱到 處女座鬥志高昂

快訊

科技紫微網
2025年11月16日至11月22日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★★

這周運勢旺盛，看問題很長遠也很細緻，凡事你都能做到面面俱到，得到身邊人誇耀的頻率很高，不過也別太驕傲喲！

幸運色彩：草根白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

不管你過去有多自信，本周所遇到的一些事情可會令你自信不起來了。不要把自己想成萬能，只有經歷一些失敗與挫折後，你才有可能真正變成萬能。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：月光藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

「你不找事，事來找你」是你本周運勢的最佳寫照。很多麻煩事，哪怕你沒有主動參與，只是在旁扮演路人甲，也還是會躺著也中槍。建議你，對於不討好的事，盡量別湊過去。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

雖然本周經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：雲母白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

星座運勢

超人氣

