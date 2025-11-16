我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

理財百科／盤點年終財務 專家：稅務優先布局

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00

第四季初正是著手處理財務規畫的理想時機，全國廣播公司商業頻道(CNBC)報導，這些規畫將可奠定年底前、以及邁入2026年的成功基礎。

佛羅里達州理財規畫師丹·莫伊桑德(Dan Moisand)表示，此刻絕對是最佳時機，此時規畫的優勢在於能運用實際財務數據，例如工作收入、利息與股息，以及實際支出金額，而非僅憑預估，「這有助於年終稅務規畫」。

洛杉磯理財顧問葛洛莉亞·希斯內羅絲(Gloria Garcia Cisneros)說，此刻正是為即將來臨的節日規畫預算的好時候，確保新年伊始無須承受財務壓力。

根據貸款機構LendingTree報告，去年約36%受訪美國人為節日背負債務，平均金額達1181元。該網站於2024年12月對2049名成年人進行了調查。

專家建議，用以下方式為2025年底的財務做準備，迎接新年的來臨。

費城財務規畫師雀兒喜·蘭森-庫珀(Chelsea Ransom-Cooper)指出，儘管個人報稅截止日為4月，但「最具關鍵影響力的稅務策略往往需在12月31日前完成。

蘭森-庫珀表示，今年因川普政府的「又大又美法案」實施多項稅法變革，年終稅務規畫更形重要；例如新法將州及地方稅(SALT)扣除額上限從原先的1萬元，暫時大幅調升至2025年的4萬元。

她指出，此項調升對許多人而言「完全是另一個局面」，要充分利用該額度需要策略規畫，例如預繳特定稅款。

另一方面，莫伊桑德指出，新法為非逐項扣除納稅人新增最高2000元的現金慈善捐款減稅優惠；但該條款要到明年1月才生效，部分納稅人可將小額年終慈善捐款延至新年後執行。他說，最大錯誤在於獨立看待每個課稅年度，未考量可運用的調控手段。

希斯內羅絲建議，利用年終數月審視財務現況與未來目標，有助維持支出規畫。

今年初步預測顯示，通膨與關稅推升成本的憂慮可能促使消費者縮減開支。根據金融研究機構Bankrate最新報告，約41%消費者擔憂今年禮物價格上漲，30%預期今年節日支出將低於去年。

希斯內羅絲建議，可思考各種節流方式避免超支，例如把握促銷時機，或透過禮物以外的途徑表達關懷與謝意。她說，沒有人希望在2026年開始，就背負沉重的財務壓力。

費城 貸款 洛杉磯

上一則

移民專頁／A10工卡非綠卡 中餐館華人老闆被ICE捕逮

下一則

理財百科／投資搶黃金？ 專家：長期仍輸股票

延伸閱讀

50年vs.30年房貸 川普辯護沒啥大不了 專家揭利息暴增這麼多

50年vs.30年房貸 川普辯護沒啥大不了 專家揭利息暴增這麼多
航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
理財百科／社安金70歲領最多 9成美國人不願等

理財百科／社安金70歲領最多 9成美國人不願等

熱門新聞

兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)

你知道嗎？／鹽、小蘇打 助香蕉保鮮期延長至2周

2025-11-09 01:09
在某些州，部分退休人士可以享有相對寬鬆的稅務待遇。示意圖。（美聯社）

理財百科／這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

2025-11-09 01:17
聯邦醫療保險的A部分主要支付住院、手術、臨終關懷與部分居家護理。(圖／123RF)

紅藍卡／傳統紅藍卡主要支付住院費等 這些範圍不給付

2025-11-09 01:22
旅美收藏家盧天發講解清光緒年間藏品「格蘭特粉彩魚盤」。(記者戴慈慧╱攝影)

封面故事／烈火煉瓷亦煉人生 盧天發的三十年尋瓷之路

2025-11-09 01:30
加大和州大共同進行的研究表示，全面禁止學生在校園內使用手機弊大於利。(美聯社)

美國現象／校園禁用手機 研究：弊大於利

2025-11-09 13:10
清康熙虎皮三彩碗。（圖/盧天發提供）

封面故事／30年「御瓷紋章」珍藏 世界日報文化藝廊亮相

2025-11-09 01:29

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英