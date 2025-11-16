理財百科／盤點年終財務 專家：稅務優先布局

第四季初正是著手處理財務規畫的理想時機，全國廣播公司商業頻道(CNBC)報導，這些規畫將可奠定年底前、以及邁入2026年的成功基礎。

佛羅里達州理財規畫師丹·莫伊桑德(Dan Moisand)表示，此刻絕對是最佳時機，此時規畫的優勢在於能運用實際財務數據，例如工作收入、利息與股息，以及實際支出金額，而非僅憑預估，「這有助於年終稅務規畫」。

洛杉磯 理財顧問葛洛莉亞·希斯內羅絲(Gloria Garcia Cisneros)說，此刻正是為即將來臨的節日規畫預算的好時候，確保新年伊始無須承受財務壓力。

根據貸款 機構LendingTree報告，去年約36%受訪美國人為節日背負債務，平均金額達1181元。該網站於2024年12月對2049名成年人進行了調查。

專家建議，用以下方式為2025年底的財務做準備，迎接新年的來臨。

費城 財務規畫師雀兒喜·蘭森-庫珀(Chelsea Ransom-Cooper)指出，儘管個人報稅截止日為4月，但「最具關鍵影響力的稅務策略往往需在12月31日前完成。

蘭森-庫珀表示，今年因川普政府的「又大又美法案」實施多項稅法變革，年終稅務規畫更形重要；例如新法將州及地方稅(SALT)扣除額上限從原先的1萬元，暫時大幅調升至2025年的4萬元。

她指出，此項調升對許多人而言「完全是另一個局面」，要充分利用該額度需要策略規畫，例如預繳特定稅款。

另一方面，莫伊桑德指出，新法為非逐項扣除納稅人新增最高2000元的現金慈善捐款減稅優惠；但該條款要到明年1月才生效，部分納稅人可將小額年終慈善捐款延至新年後執行。他說，最大錯誤在於獨立看待每個課稅年度，未考量可運用的調控手段。

希斯內羅絲建議，利用年終數月審視財務現況與未來目標，有助維持支出規畫。

今年初步預測顯示，通膨與關稅推升成本的憂慮可能促使消費者縮減開支。根據金融研究機構Bankrate最新報告，約41%消費者擔憂今年禮物價格上漲，30%預期今年節日支出將低於去年。

希斯內羅絲建議，可思考各種節流方式避免超支，例如把握促銷時機，或透過禮物以外的途徑表達關懷與謝意。她說，沒有人希望在2026年開始，就背負沉重的財務壓力。