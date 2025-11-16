我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

悅讀／《讓我為你修復容顏》 一位容顏修復醫療師的堅持

任安蓀
聽新聞
test
0:00 /0:00
顏面上，和義眼相關連的眼眶、眉毛、皮膚，鄰近的鼻子、耳朵的義小肢製作，甚至矽膠義手指，也都是修復的項目。(圖╱作者提供)
顏面上，和義眼相關連的眼眶、眉毛、皮膚，鄰近的鼻子、耳朵的義小肢製作，甚至矽膠義手指，也都是修復的項目。(圖╱作者提供)

新近讀完一本屬於小眾行業的專書《讓我為你修復容顏》，台灣晨星出版社出版，是由散文作家趙映雪和她的姪女，一位專做義眼和顏面小肢修復的診所擁有人兼醫療師趙璟嵐，花費四年時間，聯手完成的創作。

這本書，讀來深具震撼性和警惕性。每個案例，都是真實的生命紀事，藉著一則則生動的寫實短文，傳遞珍貴新奇的修復容顏知識，並配上在診所製作義眼、義小肢過程的系列照片以及深入淺出的解說，加深了讀者如我，對這小眾行業的認知，也確認有這個行業的存在。

我們都期盼平安健康，但若發生了不幸事件，致使顏面受傷，這個行業，無異是幫助傷患者重獲勇氣的源頭，能再以自信的容顏，面對社會大眾，持續營運生活，正如書中所言，為他們「創造不幸中的大幸」，這個小眾行業的造福不幸者，意義非凡。

從生物工程到修復藝術

診所擁有人兼醫療師的趙璟嵐，出校門時，就懷有報負和理想。她結合大學主修的生物工程、副修化學，以及稟自藝術繪圖的興趣，有計畫地進研究所，更上一層樓研讀醫學視覺和繪圖，再拜師當學徒，實際操作後積極創業，把製作義眼和顏面小肢的小眾行業，逐步推廣提升成為專業並創業。這期間，不論研學或創業之路，箇中跌宕起伏的辛酸，甚至瀕臨長達半年以上的身心抑鬱、財務危機至診所幾乎無法支撐的地步，也仍然堅信必須找到方法堅持下去…疫情過後，診所走出了困境，茁壯成長的過程，令人疼惜動容。

書中，她將成功的醫療專業知識，毫不藏私地廣披予同行和大眾， 閱讀之餘，我也汲取得不少新知。比如她對配戴不同類型的義眼患者睡覺時的建議。

眾所周知，眼睛是靈魂之窗，失去視力的不便和不幸，對任何人都是巨大的打擊。此書記載，導致失明的原因很多，先天小眼或無眼症、罹眼癌、青光眼、意外事故、甚至因自殘而失去眼睛，只沒想到，竟也有哀求眼醫幫忙拿掉眼球的人。

摘除眼球，根據書內所述：醫師和病人通常的考量，一是攸關性命，不如此做，將導致另一眼也得病，二是眼睛本身已無視力，卻疼痛不堪。

案例中剜除右眼的退休警探，最讓人警惕。起因只是眼內玻璃體剝離，導致兩處視網膜裂孔，做雷射修補即可。沒料到過後十幾天，反覆輪替於劇烈疼痛和四次手術間煎熬，即使轉看有名的感染科眼醫，也沒能讓情況改善，他形容這劇痛，有如「用烤得通紅的鐵釘，直接插入眼睛」。既然失明已無法逆轉，這位勇敢的警探，果斷請求醫師「剜除右眼」，為劇痛做個終結，才恢復了正常生活。

私以為單眼視障者，尚有另一隻眼睛觀看世界；雙眼全盲的視障者，經過學習訓練，靠著白手杖，仍可輔助行動而自主自立。當我讀到高科技的日新月異，使得如今的白手杖不斷更新，已有公司在手杖內，加入超音波技術，提醒視障者前方和左右兩旁的障礙，甚至有GPS導航功能，讓我頓感新奇，相信添加的新裝備，更助益了視障者出門的安全，但不論單眼或雙眼視障，仍然會感覺需要或希望能有義眼，去增添面世的自信和自尊。

義眼製作，需四次門診，畫一只義眼，要一個半小時。畫眼睛的過程，十分精巧細膩，非得細心、耐心加上喜愛繪圖，才得以畫出逼真的眼睛，之後，一層層細磨拋光，加覆壓克力、加壓、加熱，一再修改才能完成。當視障者戴上栩栩如生的眼睛，煥發欣喜若狂的神采，那是殘眼不用再藏在太陽眼鏡片下的自信，更是不畏他人多看一眼的自在，想必所有製作義眼的細瑣和心力，在那片刻，都值得了。

顏面上，和義眼相關連的眼眶、眉毛、皮膚，鄰近的鼻子、耳朵的義小肢製作，甚至矽膠義手指，也都是修復的項目。閱讀書中每個曲折的案例，多能有正面態度走出門，走出不幸，走成重新振作的大幸！

一只義眼背後的細膩與愛

撰寫的映雪，藉執業姪女英文書寫的多個個案，進一步蒐集並研讀豐富的醫學書籍資訊，加以融會貫通，花費四年時間，以知性的敘述，生動幽默的文筆，駕馭醫療的專業知識，介紹這個小眾行業，無論毅力、努力或創作功力，都令人佩服。

閱讀這本書，是一趟知性之旅。見識了稀有行業的表裡內外，所分享的故事，除了自我警惕防範之外，更足以推介給有類似遭遇的人，引發共情和共鳴，也讓大眾讀者知曉這個存在的行業，能為不幸的傷患，修復容顏，激發信心，有勇氣繼續人生路，誠為一本深具教育價值的陽光好書。

最近獲知「讓我為你修復容顏」書中的趙璟嵐顏面修復師及義眼師，這位充滿醫者心與生命愛的獨特工作從事者，榮獲台灣2025年度海外優秀青年獎。(密西根卡城)

書名：讓我為你修復容顏：義眼師與顏面小肢修復師的臨床紀實 作者：趙璟嵐、趙映雪...
書名：讓我為你修復容顏：義眼師與顏面小肢修復師的臨床紀實 作者：趙璟嵐、趙映雪 出版社：台灣晨星出版社 出版日期：2025年7月

疫情 退休

上一則

周日動動腦／美國哪兩個州沒有實施日光節約時間？

下一則

綠手指／掌握5訣竅 讓蟹爪蘭在聖誕節期間開花

延伸閱讀

入圍金馬新人 劉敬談「失明」：情欲戲挑戰最大

入圍金馬新人 劉敬談「失明」：情欲戲挑戰最大
欠債千萬又罹癌失明 秦楊嘆：後事都交代好了

欠債千萬又罹癌失明 秦楊嘆：後事都交代好了
涉嫌在45州詐2000萬 史島華男在佛州自首

涉嫌在45州詐2000萬 史島華男在佛州自首
涉性侵未成年少女 亞市輔導老師被捕

涉性侵未成年少女 亞市輔導老師被捕

熱門新聞

兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)

你知道嗎？／鹽、小蘇打 助香蕉保鮮期延長至2周

2025-11-09 01:09
在某些州，部分退休人士可以享有相對寬鬆的稅務待遇。示意圖。（美聯社）

理財百科／這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

2025-11-09 01:17
聯邦醫療保險的A部分主要支付住院、手術、臨終關懷與部分居家護理。(圖／123RF)

紅藍卡／傳統紅藍卡主要支付住院費等 這些範圍不給付

2025-11-09 01:22
旅美收藏家盧天發講解清光緒年間藏品「格蘭特粉彩魚盤」。(記者戴慈慧╱攝影)

封面故事／烈火煉瓷亦煉人生 盧天發的三十年尋瓷之路

2025-11-09 01:30
加大和州大共同進行的研究表示，全面禁止學生在校園內使用手機弊大於利。(美聯社)

美國現象／校園禁用手機 研究：弊大於利

2025-11-09 13:10
清康熙虎皮三彩碗。（圖/盧天發提供）

封面故事／30年「御瓷紋章」珍藏 世界日報文化藝廊亮相

2025-11-09 01:29

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英