悅讀／《讓我為你修復容顏》 一位容顏修復醫療師的堅持

新近讀完一本屬於小眾行業的專書《讓我為你修復容顏》，台灣晨星出版社出版，是由散文作家趙映雪和她的姪女，一位專做義眼和顏面小肢修復的診所擁有人兼醫療師趙璟嵐，花費四年時間，聯手完成的創作。

這本書，讀來深具震撼性和警惕性。每個案例，都是真實的生命紀事，藉著一則則生動的寫實短文，傳遞珍貴新奇的修復容顏知識，並配上在診所製作義眼、義小肢過程的系列照片以及深入淺出的解說，加深了讀者如我，對這小眾行業的認知，也確認有這個行業的存在。

我們都期盼平安健康，但若發生了不幸事件，致使顏面受傷，這個行業，無異是幫助傷患者重獲勇氣的源頭，能再以自信的容顏，面對社會大眾，持續營運生活，正如書中所言，為他們「創造不幸中的大幸」，這個小眾行業的造福不幸者，意義非凡。

從生物工程到修復藝術

診所擁有人兼醫療師的趙璟嵐，出校門時，就懷有報負和理想。她結合大學主修的生物工程、副修化學，以及稟自藝術繪圖的興趣，有計畫地進研究所，更上一層樓研讀醫學視覺和繪圖，再拜師當學徒，實際操作後積極創業，把製作義眼和顏面小肢的小眾行業，逐步推廣提升成為專業並創業。這期間，不論研學或創業之路，箇中跌宕起伏的辛酸，甚至瀕臨長達半年以上的身心抑鬱、財務危機至診所幾乎無法支撐的地步，也仍然堅信必須找到方法堅持下去…疫情 過後，診所走出了困境，茁壯成長的過程，令人疼惜動容。

書中，她將成功的醫療專業知識，毫不藏私地廣披予同行和大眾， 閱讀之餘，我也汲取得不少新知。比如她對配戴不同類型的義眼患者睡覺時的建議。

眾所周知，眼睛是靈魂之窗，失去視力的不便和不幸，對任何人都是巨大的打擊。此書記載，導致失明的原因很多，先天小眼或無眼症、罹眼癌、青光眼、意外事故、甚至因自殘而失去眼睛，只沒想到，竟也有哀求眼醫幫忙拿掉眼球的人。

摘除眼球，根據書內所述：醫師和病人通常的考量，一是攸關性命，不如此做，將導致另一眼也得病，二是眼睛本身已無視力，卻疼痛不堪。

案例中剜除右眼的退休 警探，最讓人警惕。起因只是眼內玻璃體剝離，導致兩處視網膜裂孔，做雷射修補即可。沒料到過後十幾天，反覆輪替於劇烈疼痛和四次手術間煎熬，即使轉看有名的感染科眼醫，也沒能讓情況改善，他形容這劇痛，有如「用烤得通紅的鐵釘，直接插入眼睛」。既然失明已無法逆轉，這位勇敢的警探，果斷請求醫師「剜除右眼」，為劇痛做個終結，才恢復了正常生活。

私以為單眼視障者，尚有另一隻眼睛觀看世界；雙眼全盲的視障者，經過學習訓練，靠著白手杖，仍可輔助行動而自主自立。當我讀到高科技的日新月異，使得如今的白手杖不斷更新，已有公司在手杖內，加入超音波技術，提醒視障者前方和左右兩旁的障礙，甚至有GPS導航功能，讓我頓感新奇，相信添加的新裝備，更助益了視障者出門的安全，但不論單眼或雙眼視障，仍然會感覺需要或希望能有義眼，去增添面世的自信和自尊。

義眼製作，需四次門診，畫一只義眼，要一個半小時。畫眼睛的過程，十分精巧細膩，非得細心、耐心加上喜愛繪圖，才得以畫出逼真的眼睛，之後，一層層細磨拋光，加覆壓克力、加壓、加熱，一再修改才能完成。當視障者戴上栩栩如生的眼睛，煥發欣喜若狂的神采，那是殘眼不用再藏在太陽眼鏡片下的自信，更是不畏他人多看一眼的自在，想必所有製作義眼的細瑣和心力，在那片刻，都值得了。

顏面上，和義眼相關連的眼眶、眉毛、皮膚，鄰近的鼻子、耳朵的義小肢製作，甚至矽膠義手指，也都是修復的項目。閱讀書中每個曲折的案例，多能有正面態度走出門，走出不幸，走成重新振作的大幸！

一只義眼背後的細膩與愛

撰寫的映雪，藉執業姪女英文書寫的多個個案，進一步蒐集並研讀豐富的醫學書籍資訊，加以融會貫通，花費四年時間，以知性的敘述，生動幽默的文筆，駕馭醫療的專業知識，介紹這個小眾行業，無論毅力、努力或創作功力，都令人佩服。

閱讀這本書，是一趟知性之旅。見識了稀有行業的表裡內外，所分享的故事，除了自我警惕防範之外，更足以推介給有類似遭遇的人，引發共情和共鳴，也讓大眾讀者知曉這個存在的行業，能為不幸的傷患，修復容顏，激發信心，有勇氣繼續人生路，誠為一本深具教育價值的陽光好書。