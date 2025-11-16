新聞眼／4000座資料中心 覆蓋全美

美國各地的資料中心分布極為廣泛，主要集中在技術、經濟和網路基礎設施發達的地區。全美現有超過4000座資料中心，覆蓋所有州，並且還有數百座新建或規畫中的設施，主要服務雲端運算、人工智慧、大數據等產業。

主要資料中心地區與城市

北維吉尼亞(Northern Virginia)：美國資料中心產能最大區域，被稱為「資料中心之都」，聚集Amazon、Equinix、Digital Realty等國際雲端及託管巨頭，超過300座設施，功率近4000 MW。

達拉斯(Dallas, TX)：南部樞紐，連通美國中心與東西岸，設施逾百座，電力容量領先。

矽谷(Silicon Valley, CA)：技術公司聚集，大量雲端與運算需求，規模大，並有多家國際業者。

芝加哥(Chicago, IL)：中西部的資料中心核心，逾百座設施，服務金融及企業客戶。

鳳凰城(Phoenix, AZ)、亞特蘭大(Atlanta, GA)、紐約大都會區(New York Tri-State Area)：均有大量資料中心，支援區域企業、雲端及網路流量。

代表性資料中心設施

Switch TAHOE RENO 1(內華達州 )：美國最大資料中心，占地超過1.3百萬平方英呎，Citadel Campus總規模預計達7.75百萬平方英呎。

Equinix DA1(維吉尼亞州 Ashburn)：網路連接及企業生態系最密集之一，提供超過290條網路連線。

Digital Realty, CoreSite, CyrusOne等：在各大核心城市均設有多座雲端、託管、企業專用資料中心。

雲端科企據點(部分範例)

Google：在Iowa、Ohio、Virginia、Oregon等多州均設有大型資料中心。

Amazon AWS、Microsoft Azure、Meta均持續擴建資料中心，尤其集中於北維吉尼亞、達拉斯、鳳凰城等重點城市。

美國資料中心不僅支撐了本地經濟，也對全球人工智慧生態系產生重大影響，各地政府持續提供土地、減稅、基礎設施以吸引投資並促進科技產業發展展。

全美共約4165座資料中心