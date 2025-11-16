新聞眼／4000座資料中心 覆蓋全美
美國各地的資料中心分布極為廣泛，主要集中在技術、經濟和網路基礎設施發達的地區。全美現有超過4000座資料中心，覆蓋所有州，並且還有數百座新建或規畫中的設施，主要服務雲端運算、人工智慧、大數據等產業。
主要資料中心地區與城市
北維吉尼亞(Northern Virginia)：美國資料中心產能最大區域，被稱為「資料中心之都」，聚集Amazon、Equinix、Digital Realty等國際雲端及託管巨頭，超過300座設施，功率近4000 MW。
達拉斯(Dallas, TX)：南部樞紐，連通美國中心與東西岸，設施逾百座，電力容量領先。
矽谷(Silicon Valley, CA)：技術公司聚集，大量雲端與運算需求，規模大，並有多家國際業者。
芝加哥(Chicago, IL)：中西部的資料中心核心，逾百座設施，服務金融及企業客戶。
鳳凰城(Phoenix, AZ)、亞特蘭大(Atlanta, GA)、紐約大都會區(New York Tri-State Area)：均有大量資料中心，支援區域企業、雲端及網路流量。
代表性資料中心設施
Switch TAHOE RENO 1(內華達州)：美國最大資料中心，占地超過1.3百萬平方英呎，Citadel Campus總規模預計達7.75百萬平方英呎。
Equinix DA1(維吉尼亞州 Ashburn)：網路連接及企業生態系最密集之一，提供超過290條網路連線。
Digital Realty, CoreSite, CyrusOne等：在各大核心城市均設有多座雲端、託管、企業專用資料中心。
雲端科企據點(部分範例)
Google：在Iowa、Ohio、Virginia、Oregon等多州均設有大型資料中心。
Amazon AWS、Microsoft Azure、Meta均持續擴建資料中心，尤其集中於北維吉尼亞、達拉斯、鳳凰城等重點城市。
美國資料中心不僅支撐了本地經濟，也對全球人工智慧生態系產生重大影響，各地政府持續提供土地、減稅、基礎設施以吸引投資並促進科技產業發展展。
全美共約4165座資料中心
州別／數量
加州California／320
德州Texas／408
佛州Florida／126
維州Virginia／663
伊利諾州Illinois／243
紐約州New York／142
密蘇里州Missouri／48
喬治亞州Georgia／162
俄勒岡州Oregon／137
俄亥俄州Ohio／192
科羅拉多州Colorado／60
華盛頓州Washington／134
亞利桑納州Arizona／164
內華達州Nevada／61
新澤西州New Jersey／82
北卡州North Carolina／102
愛阿華州Iowa／104
明尼蘇達州Minnesota／81
麻州Massachusetts／49
華府District of Columbia／7
密西根州Michigan／57
猶他州Utah／44
賓州Pennsylvania／98
威斯康辛州Wisconsin／47
印第安納州Indiana／75
阿拉巴馬州Alabama／26
夏威夷州Hawaii／9
新墨西哥州New Mexico／22
內布拉斯加Nebraska／39
田納西州Tennessee／60
馬里蘭州Maryland／44
肯塔基州Kentucky／37
蒙大拿州Montana／26
堪薩斯州Kansas／18
奧克拉荷馬Oklahoma／37
緬因州Maine／8
西維州West Virginia／7
阿拉斯加州Alaska／4
北達科他州North Dakota／22
南卡州South Carolina／30
南達科他州South Dakota／5
懷俄明州Wyoming／15
路易斯安納州Louisiana／23
康乃狄克州Connecticut／61
德拉瓦州Delaware／19
羅德島州Rhode Island／7
愛荷華州Idaho／10
新罕布夏州New Hampshire／10
佛蒙特州Vermont／3
阿肯色州Arkansas／6
密西西比州Mississippi／10
