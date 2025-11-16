我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

養生／姿勢不良、搬重物 小心椎間盤突出

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
下背痛、臀部疼痛，甚至延伸到大腿、小腿，可能是「椎間盤突出」；示意圖。（圖／123RF）
下背痛、臀部疼痛，甚至延伸到大腿、小腿，可能是「椎間盤突出」；示意圖。（圖／123RF）

許多上了年紀的人，常發生腰痠背痛，現代上班族因久坐久站，有時也會出現下背痛、臀部疼痛，甚至一路往下延伸痛到大腿、小腿。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，這些惱人的疼痛問題，可能是「椎間盤突出」惹的禍，若壓迫到神經，還會引發坐骨神經痛。

長期姿勢不良 造成腰椎傷害

「長期姿勢不良」是椎間盤突出的最大主因，武俊傑強調，民眾上班沒有正確靠著椅背、下班回家躺臥在沙發上，這些錯誤的動作累積會造成腰椎傷害。他以診間一名57歲中年男子為例，該患者身體兩邊的大腿外側、接近臀部上方位置疼痛了數個月，狀況時好時壞，嚴重時連睡覺都會被痛醒。

患者陸續求診神經外科、骨科、神經內科，也做過徒手治療，有時候站久一點或打噴嚏，又引起腰部及背部的疼痛，無法徹底改善。經X光檢查，顯示第五腰椎及第一薦椎間隙狹窄，診斷為「腰椎間盤突出」，經過復健治療三個月後，疼痛症狀明顯改善，武俊傑鼓勵患者持續復健。

除了長期姿勢不良，武俊傑提醒，經常彎腰搬重物、受外力撞擊，均有可能導致椎間盤突出。當這些壓力持續累積對腰椎造成負擔時，會慢慢出現局部不適感，民眾常忽略腰背疼痛，以為是疲勞或拉傷所致，直到下背部麻木、無力、肢體僵硬以及經常性的疼痛，才發現事情大條了。

罹患椎間盤突出的患者，常因疼痛而坐立難安、夜不成眠、不良於行；有些人症狀反反覆覆數年，也有人瞬間發作就非常嚴重。武俊傑表示，當神經被壓迫嚴重，會從腰部、臀部、一直到腿部出現痠、痛、麻、無力，即造成坐骨神經痛，可能會感覺到尖銳的刺痛，令人非常難受。

多做伸展動作 強化核心肌群

如何預防椎間盤突出？武俊傑強調，要多注意工作型態及日常生活習慣，避開對腰椎負荷過大的NG行為。尤其要多「運動」，包括伸展動作、強化背部和核心肌肉的運動，讓肢體更有力。

大部分的椎間盤突出，經問診、理學及影像檢查，都能診斷出來。武俊傑指出，經確診後，一定要針對造成椎間盤突出的原因徹底改善，可利用腰椎牽引治療加強復健，再配合日常生活的姿勢調整，以及強化核心肌群運動，可以改善腰部椎間盤突出的問題。

中醫針灸治療 有助改善疼痛

痠痛藥布或藥膏含有消炎止痛藥的成分，對輕微的腰痠背痛或肩頸痠痛有減緩症狀效果，但治療效果有限。平常自我保健，武俊傑建議，可使用熱敷或泡澡等方式，放鬆緊繃的肌肉；另外，中醫針灸治療對疼痛的改善亦有幫助。

骨科

上一則

娛樂／友誼超過50年 帕西諾、狄尼洛抱抱代言

下一則

養生／膳食纖維改變腸道菌群 主動消耗有害果糖

延伸閱讀

7日立冬 補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃

7日立冬 補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃
南加中醫公會大型義診紀念針灸合法50年 民眾熱烈參與

南加中醫公會大型義診紀念針灸合法50年 民眾熱烈參與
華裔獸醫用針灸 幫動物治病

華裔獸醫用針灸 幫動物治病
加州針灸合法化50周年 11月2日舉辦中醫義診

加州針灸合法化50周年 11月2日舉辦中醫義診

熱門新聞

兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)

你知道嗎？／鹽、小蘇打 助香蕉保鮮期延長至2周

2025-11-09 01:09
在某些州，部分退休人士可以享有相對寬鬆的稅務待遇。示意圖。（美聯社）

理財百科／這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

2025-11-09 01:17
聯邦醫療保險的A部分主要支付住院、手術、臨終關懷與部分居家護理。(圖／123RF)

紅藍卡／傳統紅藍卡主要支付住院費等 這些範圍不給付

2025-11-09 01:22
旅美收藏家盧天發講解清光緒年間藏品「格蘭特粉彩魚盤」。(記者戴慈慧╱攝影)

封面故事／烈火煉瓷亦煉人生 盧天發的三十年尋瓷之路

2025-11-09 01:30
加大和州大共同進行的研究表示，全面禁止學生在校園內使用手機弊大於利。(美聯社)

美國現象／校園禁用手機 研究：弊大於利

2025-11-09 13:10
清康熙虎皮三彩碗。（圖/盧天發提供）

封面故事／30年「御瓷紋章」珍藏 世界日報文化藝廊亮相

2025-11-09 01:29

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英