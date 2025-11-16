娛樂／「哈利波特」劇組修路 村民諷政府：只能靠巫師？

英國魯斯特利村以石砌屋配上茅草屋頂建築聞名。（取材自維基百科）

由華納探索集團(Warner Bros. Discovery)旗下HBO投資拍攝的劇集版「哈利波特 」(Harry Potter)，正在英國利維斯登(Leavesden)的片場熱拍中，劇組預計接下來將輾轉魯斯特利村(Lustleigh)拍攝部分外景，當地居民已經在期盼這部大IP能令整個村子的面貌煥然一新。

魯斯特利村位於英格蘭西南部德文郡(Devon)，是景色宜人、典型的英式小鄉村，據說該地早在石器時代就有先民居住，目前常住人口大約只剩下600人。村裡的一大特色是保護得當的傳統茅草屋，白色的石砌屋牆配上黑色的茅草屋頂，一棟棟傳統英國民居古色古香，也讓魯斯特利村常被英國媒體選入全國最美鄉村名單。

不過，由於人口稀少外加老齡化嚴重，這個歷史悠久的小村莊的道路多處坑坑窪窪，開車顛簸，窒礙難行，觀感也不佳。不過，據英國媒體報導，「哈利波特」劇組雖然尚未正式殺到，但已經出錢雇人來給村裡修路，計畫將坑洞填平。

早前，當地鄉委會在臉書帳號發文歡呼：「好消息！電影公司已獲得德文郡公路部門許可，委託承包商對雷蘭道(Wreyland Path)進行維修。承包商將手動填補所有坑窪，之後還將評估是否需要進一步施工。」

HBO出資拍攝的電視版「哈利波特」首季預計會在2027年年初上線。（取材自IMDb）

社群一片罵聲

雷蘭道是連接魯斯特利村核心地段與外部世界的一條主要通路，和村裡不少道路一樣，因為長期缺乏養護導致嚴重損壞。如今終於盼來了好消息，沒想到在該社群媒體 貼文下面，多是村民質疑和抱怨批評：「能否請他們幫幫忙，把村裡所有其他有坑窪的道路都修好？」「非要等到有人來拍電視劇才想到修路嗎？平時就沒人想起這事情嗎？」，還有人開酸羅琳(J.K. Rowling)的下一部小說可以用「哈利波特與路坑」(Harry Potter and the potholes)為書名。

據悉，雷蘭道目前已填補完所有路面坑洞，「哈利波特」劇組甚至表示，在這裡完成拍攝後，更會將這條路徹底重修。另一方面，當地村民對於政府行政部門的質疑也被英國媒體廣泛報導。然而在英國，道路坑窪問題普遍存在，雖是全球GDP排名第六的經濟強國，但在最嚴重的地方，100公里的道路上有近2000處不平，也讓英國各地的用路人對於政府在此問題上的不作為相當不滿。

難怪有網友調侃，恐怕只有巫師出面，才能徹底改變這一狀況。而在道路平整後，魯斯特利村的旅遊產業也有望進一步發展，或許還有希望像英劇「菜鳥獸醫日記」(All Creatures Great and Small，又譯「萬物生靈」)的取景地約克郡谷地(Yorkshire Dales)那樣變成人氣觀光 景點。

劇集版「哈利波特」的首季預計會在2027年年初上線，由曾經擔任過英劇「追殺夏娃」(Killing Eve)聯合執行製片的法蘭西絲卡嘉德納(Francesca Gardiner)負責製作。華納方面計畫要將J.K.羅琳創作的全部七本小說搬上螢幕，整體製作週期可能長達十年。

「菜鳥獸醫日記」帶旺英國約克郡的觀光。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）