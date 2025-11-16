我的頻道

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

娛樂／友誼超過50年 帕西諾、狄尼洛抱抱代言

娛樂新聞組
相識超過半世紀的艾爾帕西諾（左）和勞勃狄尼洛同框出現在廣告中。（取材自@Moncler X平台）
早前，85歲的艾爾帕西諾(Al Pacino)和82歲的勞勃狄尼洛(Robert De Niro)再度聯手出擊，不過不是合演新片，而是一同出現在某品牌的羽絨衣廣告中。這是艾爾帕西諾和勞勃狄尼洛首次聯合宣傳活動，廣告以黑白畫面呈現，兩人彼此依偎，手拉手擁抱取暖；並伴有他們的畫外音：「無論風雨，溫暖就是彼此長相廝守」。

兩人合體「從熱到冷」

媒體在新聞標題中揶揄此番兩人的合作是「從熱到冷」，「冷」代表羽絨衣對應的天氣狀況，「熱」指的是兩人在1995年出演的經典電影「烈火悍將」(Heat)。

至於為何會請這兩位老戲骨來代言，很可能是因為今年12月15日，「烈火悍將」就將迎來上映30周年的紀念，品牌方也想抓住這一契機。而且，續集「烈火悍將2」(Heat 2)有望在明年開拍，製作成本據說高達2億美元，導演仍舊是麥可曼(Michael Mann)——他也已經82歲了！主演很可能由李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)擔任，至於艾爾帕西諾和勞勃狄尼洛是否會客串登場，暫時還是未知數。

1995年電影「烈火悍將」電影海報。（取材自IMDb）
現實中，艾爾帕西諾和勞勃狄尼洛的友誼已超越半世紀，兩人演技風格的對比，正是好萊塢表演藝術的精彩縮影。

艾爾帕西諾和勞勃狄尼洛都師承李史崔斯柏格(Lee Strasberg)的演員工作室，學習方法派演技(Method Acting)，但兩人的職業生涯路徑卻截然不同。狄尼洛雖然比帕西諾年輕，卻更早進入電影圈投身銀幕；而帕西諾則從舞台劇出身，在1969年才以「處女的煩惱」(Me, Natalie，又譯「我，娜塔莉」)初登大銀幕。

後來，狄尼洛以極端的方法演技聞名，為了「計程車司機」(Taxi Driver)考取計程車駕照並實際開了數周的計程車，還減重35磅；為了「蠻牛」(Raging Bull)接受拳擊訓練並參加三場職業拳賽，之後又增重60磅飾演年老的拳擊手。帕西諾同樣投入角色，為了「女人香」(Scent of a Woman)中的盲人角色，他向視障人士請教、進入盲人學校學習，甚至在日常生活中也以盲人的方式行動。

帕西諾憑「女人香」奪得第65屆奧斯卡最佳男主角獎，他也在舞台劇領域贏得兩座東尼獎，並在電視作品中獲得兩座艾美獎。狄尼洛則擁有兩座奧斯卡獎——「蠻牛」最佳男主角和「教父第二集」最佳男配角，兩人都無愧於他們這一代最偉大演員的稱號。

從影史經典到金酸莓

兩人在「烈火悍將」的咖啡館對手戲被列入影史經典，兩種截然不同的表演風格形成鮮明對比：帕西諾的表演較為外放激昂，狄尼洛則內斂沉穩，這場戲被視為表演美學的巔峰對決。而在「烈火悍將」之前，這兩位好萊塢巨擘就一同出演了經典電影「教父」第二集(The Godfather Part II)，不過兩人在該片並沒有對手戲。

「烈火悍將」之後，2008年他們又一同出演了「世紀交鋒」(Righteous Kill，又譯「火線特攻」)。在「世紀交鋒」中，兩人由「烈火悍將」的正邪兩立，變成同為紐約凶案組的搭檔，合作偵破連環殺人案。不過，該片差評滿天飛，在影評網站「爛番茄」的新鮮度甚至不到20%，除了害發行方環球影業賠了錢不說，甚至還讓艾爾帕西諾拿到金酸莓獎(Razzie Awards)的提名，所幸當年他「敗給」主演「愛情大師」（The Love Guru）的麥克邁爾斯（Mike Myers）。

艾爾帕西諾與勞勃狄尼洛主演的犯罪電影「世紀交鋒」口碑不佳，在「爛番茄」網站的評分...
2019年，兩人又合演馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)執導的「愛爾蘭人」(The Irishman)，不過還是沒能再現當初「烈火悍將」裡的火花。用英國衛報的說法來講，可能是因為這兩位老戲骨在「愛爾蘭人」中，「他倆大部分時間都包裹在宛若噩夢的CGI減齡技術畫面中，再怎麼演，都讓人難以信服。他們不再像狄尼洛和帕西諾本人，更像是兩個塑膠機器人」。

2019年電影「愛爾蘭人」劇照。（取材自IMDb）
當然，其實這也就是銀幕經典的意義所在了：不可複製，可遇而不可求。回想當年，「烈火悍將」讓人意外地沒能獲得任何重要好萊塢電影獎項，但在大量觀眾的心目中，它卻早已被視作電影史上最偉大的犯罪片之一，甚至，現實生活中還有不少江洋大盜，也有樣學樣，透過反覆觀摩「烈火悍將」來獲得犯罪靈感。

說回這則廣告，兩位老戲骨的代言費雖未對外披露，但相信應該都價值不菲。

錢坑太大 85歲巨星什麼都接

過往，兩人中年紀稍長的艾爾帕西諾不善理財，這在好萊塢算是人盡皆知的祕密，甚至他還因為遇人不淑，被私人會計師騙走大量財產，一度陷入財務危機，這位拿滿表演獎大滿貫的85歲巨星只能靠接爛片和拍廣告來維持生計。

反觀勞勃狄尼洛則是投資高手，名下既有餐廳又有五星飯店，目前他的財富翻了帕西諾十倍都不止。過往，勞勃狄尼洛也接過不少商業廣告，從汽車、信用卡再到貝果麵包和叫車軟體。而這一次的羽絨衣廣告，對兩人來說，倒都是第一次。無論如何，兩人在生活中就做了大半輩子的好朋友，私交甚篤，而由這則廣告中流露出來的暖心友情，相信也是發自肺腑。

艾爾帕西諾在2011年電影「龍鳳大雙胞」（Jack and Jill）客串演出一...
（取材自澎湃新聞）

