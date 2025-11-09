理財百科／社安金70歲領最多 9成美國人不願等

我的頻道

編譯盧炯燊
勞工階層62歲之後，愈遲領取社安退休金(Social Security)，每月所獲得的金額就愈多，等到70歲時才領取時所得金額最高，較67歲達到完全退休年齡時才申領，每月固定的社安金就會大約多24%。當然他們也可在62歲可允許申領之時，即提早五年就申領，但這樣每月社安金就會少約30%。

盡管不少理財專家建議退休後盡可能延後申領，不過一項最新調查指出，只有10%的人會到70歲時才申領。

CBS新聞引述投資公司施羅德(Schroders)一項調查指出，盡管在受訪的1500人裡，大多數是明白提前申請社安金，每月固定所得會較少，但只有10%的人計畫等到70歲時申領，44%的人聲稱會在67歲完全退休年齡之前就申領。

施羅德負責美國固定繳款業務的主管博伊登(Deb Boyden)向CBS說，這個結果反映出大多數勞工階層的無奈，明知是減少了，但在財務壓力的現實下也不得不這樣做。

她說，「對大多數美國人來說，決定放棄額外的社安金並不是疏忽或不懂得計算，相反，根據研究，70%的美國人是知道愈遲愈申領社安金是會有更高金額，然而很少有人願意會這樣做」。

博伊登解釋，許多退休者面臨退休儲蓄不足的問題，隨著愈來愈多美國人只依靠微薄薪金生活，大多數都是月光族，根本沒法儲得足夠的金錢作退休之用，一旦退休後，他們要靠社安金來應付生活開支。

除了一早申領是出於經濟需要之外，還有一些人是因為健康有問題或有慢性疾病，擔心可能等不到70歲或低於平均年齡水平就要上天堂，於是快快申領。

再有一部分是經過小心計算後及早申領，他們會想到，一個人在62歲時就申領，與70歲時才申請作比較，等於累積了八年的社安金，將這些社安金作出投資，可能收益更大。

博伊登還說，許多美國人一早申領還有另一個原因，這就是對社安金的未來是否穩妥感到擔憂，擔憂「如果他們再繼續等下去，到時社安金計畫會破產，到時可能就拿不到錢了」。

社會安全退休金計畫目前確實面臨財政危機，原因美國人口持續老化，支出的社安金早已超過勞工的繳費。根據社會安全理事會(Social Security Board of Trustees)最新計算，如果不對計畫作出改革，其信託基金將在2034年破產。

