談藝／戴珍珠耳環的少女 原來是贊助畫家的10歲女兒

編譯莊瑞萌
維梅爾的畫作「戴珍珠耳環的少女」太出名了，圖為在英國匿名街頭藝術家班克斯在英國布里斯托爾(Bristol)一處牆上的仿畫。(路透)
維梅爾的畫作「戴珍珠耳環的少女」太出名了,圖為在英國匿名街頭藝術家班克斯在英國布里斯托爾(Bristol)一處牆上的仿畫。(路透)

經過360年的追尋，一位藝術史學者聲稱揭開藝術史上最經典謎團之一：「戴珍珠耳環的少女」(Girl With a Pearl Earring)畫作中，女主角的真實身分，就是贊助畫家的10歲女兒。

根據紐約郵報報導，藝術專家安德魯·葛拉漢－狄克森(Andrew Graham-Dixon)在推出新書「維梅爾：一段失落與重生的人生」(Vermeer: A Life Lost and Found)之前，率先在「倫敦時報」撰文提出這項驚人發現。

維梅爾(Johannes Vermeer)於1665年創作「戴珍珠耳環的少女」，他長期為荷蘭代爾夫特城的一對夫婦：彼得·范·呂芬(Pieter Claeszoon van Ruijven)與瑪麗亞‧德‧克努伊特(Maria de Knuijt)工作，而這對夫妻信奉激進的基督教派「抗辯派」(Remonstrants)。

葛拉漢－狄克森推測，畫中那位神情若有所思、頭戴異國風頭巾、佩戴巨型珍珠耳環的少女，極可能就是贊助者夫婦10歲的女兒瑪格達蓮娜(Magdalena)。他指出，少女的裝扮象徵耶穌的追隨者抹大拉的馬利亞(Mary Magdalene)，而「抗辯派」信徒正是以她及其他耶穌門徒的生活為榜樣。

「1667年秋天，瑪格達蓮娜應該12歲，若她如父母般屬於更激進的學院派(Collegiant)，這正是她正式立誓歸主的年紀，」葛拉漢－狄克森說。

他補充指出，維梅爾本人也是抗辯派信徒，並參與抗辯派聚會，他創作的每一幅畫作，「都受到瑪麗亞·德·克努伊特及其親近信徒(包括維梅爾本人)宗教信仰的啟發」。不過，這項新說法仍引發爭議。

根據「繆思：揭開藝術史傑作背後的祕密人物」(Muse: Uncovering the Hidden Figures Behind Art History’s Masterpieces)作者露絲·密林頓(Ruth Millington)認為，這幅油畫未必是現實人物的寫照。

她說，「這幅畫的魅力正在於它的神祕感。它並非要刻畫某個可輕易辨認的模特兒，而是一幅人像畫(tronie)，用於描繪虛構人物的畫作。人們太常將畫作視為藝術家的自傳性作品，但實際上更具層次與想像空間。」

英國廣播公司(BBC)報導，不同於許多荷蘭同時代畫家，維梅爾以「刻意保留意涵」著稱，他刻意讓觀賞畫作的人無法完全理解畫作的意義。作者崔西·謝瓦利耶(Tracy Chevalier)的作品「戴珍珠耳環的少女」小說曾被改編為2003年由史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)主演的同名電影，謝瓦利耶表示，這幅畫之所以迷人，正因為「它的答案永遠無法確定。」「你永遠無法知道她在想什麼以及感覺什麼，」她說，「若一切都被解開了，這幅畫就不再吸引人，而觀者便會轉向下一幅作品欣賞。」

維梅爾的畫作「戴珍珠耳環的少女」太出名了，圖為今年3月在荷蘭海牙莫瑞泰斯皇家美術...
維梅爾的畫作「戴珍珠耳環的少女」太出名了,圖為今年3月在荷蘭海牙莫瑞泰斯皇家美術館展出的重新詮譯「戴珍珠耳環的少女」的畫作。(美聯社)
一名藝術史學者稱維梅爾的名畫「戴珍珠耳環的少女」中的女主角，是贊助畫家的10歲女...
一名藝術史學者稱維梅爾的名畫「戴珍珠耳環的少女」中的女主角,是贊助畫家的10歲女兒。(美聯社)
一名藝術史學者稱維梅爾的名畫「戴珍珠耳環的少女」中的女主角，是贊助畫家的10歲女...
一名藝術史學者稱維梅爾的名畫「戴珍珠耳環的少女」中的女主角，是贊助畫家的10歲女兒。(美聯社)

