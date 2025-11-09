移民專頁／Lockbox地址 申請人無法自行選擇

我的頻道

李亞倫律師主答
讀者問：

我打算申請EB-1A。目前，工作的州屬於NSC的轄區，但如果我就寄到TSC，申請會被退回嗎？這主要是看到網上說，TSC通過機率大一點。我的申請比較弱，打算直接快速通道，盡早知道申請結果。

答：

美國移民局的Lockbox地址是強制性的。若郵件寄錯Lockbox，通常會被退件，最好的情況是會轉發，但也會導致處理時間延遲數周。一旦案件被接受，美國移民局會自行指派處理中心，你無法選擇是由內布拉斯加中心(NSC)還是德州中心(TSC)審理。與其猜測何處審理較快，你應專注於準備一份最強的申請案。

編按：

NSC和TSC是美國移民局(USCIS)轄下的兩個服務中心，分別是Nebraska Service Center(NSC)和Texas Service Center(TSC)的簡稱。過去，這兩個服務中心被分配處理特定的移民申請，以平衡工作量並提高效率。NSC主要處理I-140申請及相關的移民綠卡申請，而TSC則處理部分I-140申請和部分H-1B申請，以及其他非移民申請。 

移民 H-1B 德州

