你知道嗎？／燻燒乾燥迷迭香 可增香驅蟲

編譯周靜芝
在室內燃燒乾燥迷迭香有潛在風險，請在通風良好的空間燃燒，並避免長時間使用；同時注意防火安全。(圖／123RF)
家中空氣是否不夠通暢？是否正尋找營造寧靜氛圍的簡單方法？多數人都渴望以溫和的方式改善生活空間，而無需依賴刺激性化學品或人工香氛。居家生活網站House Digest指出，問題的答案或許不是空氣清新劑，而在一個古老的傳統裡；數世紀以來，焚燒乾燥迷迭香(rosemary)的簡單方法，便被用來淨化空間、提升整體氛圍、增添芳香味，同時驅除害蟲。

對於追求天然家居香氛的人，燃燒迷迭香是替代合成產品的理想選擇。這種芳香草本植物能散發獨特的木質調氣息，釋放的化合物除了能讓空間香氣瀰漫，更蘊含多重功效；運用這項古老的技法，能以既有效又實用的方式，為居家環境注入潔淨的氛圍。它既能淨化空間，亦是溫和對付常見家居害蟲的良方；例如將新鮮迷迭香製成驅蚊劑，同時可趕走其他昆蟲。可調製成噴霧、或在室內燃燒，或置於烤肉架的炭火上。

多數人慣常以迷迭香精油滴入擴香器，或以煮沸來淨化居所，但直接燃燒乾燥的迷迭香同樣具功效。歷史上，人們相信這種香草植物的煙燻氣息能淨化空間，引領寧靜與和諧氛圍；其濃郁的氣息亦被運用於芳香療法，有助提升專注力、保持神清氣爽。吸入此香氣據稱能刺激心智，當需要專注處理工作或希望更專注時，尤為有效。

以迷迭香作為傳統驅蟲劑的使用，有強力的科學依據。迷迭香含有的桉葉醇、蒎烯及樟腦等天然化合物，能有效驅離特定昆蟲。研究證實迷迭香精油可有效驅除蚊蟲等吸血昆蟲，而燃燒乾燥迷迭香時，這些天然驅蟲成分亦會釋放至空氣中。歷史上，迷迭香煙霧曾用於儀式中或驅除疾病，如中世紀的瘟疫。雖然現代疾病無法藉此驅除，但正確燃燒迷迭香能散發怡人香氣，至少是淨化居家空氣的有效天然方式。

為獲得香氣與驅蟲功效，在室內燃燒乾燥迷迭香有數種方式。最常見的是點燃一束乾燥迷迭香，置於陶瓷碟或金屬托盤等耐熱器皿上緩慢燻燒。在緩慢燻燒過程中，能持續釋放其天然化合物至空氣中，效果顯著。另一種方式是將乾燥葉片或枝條直接置於熱源上，例如香爐中的熾熱炭火。

無論室內燃燒何種物質，皆有潛在風險，即使迷迭香等草本植物燃燒產生的煙霧，亦會因不完全燃燒釋放細懸浮微粒 (PM)，加劇室內空氣汙染，並釋出一氧化碳等有害氣體，嚴重影響空氣品質。為降低風險，請在通風良好的空間燃燒迷迭香，並避免長時間使用；同時注意防火安全：遠離窗簾、裝飾品等易燃物，並使用耐熱容器盛裝。

