吃貨／總是點同道菜 有問題嗎？

在你最喜歡的餐廳成為常客，有時就像獲得一枚榮譽徽章。店員不僅記得你的名字，還知道你的點餐習慣，甚至你愛喝哪種飲料。然而，也有人會好奇：每次都點同一道菜，會不會顯得太「無趣」，甚至「不禮貌」？

根據雅虎新聞網(Yahoo)報導，這個看似日常的小問題，竟在網路上掀起一場熱烈討論。顧客與餐廳員工對此看法分歧：有人認為這是對廚師的稱讚，也有人擔心這樣會忽略了菜單上的其他好料。

有失禮貌？ 網路掀舌戰

在Reddit上，一名網友分享自己經常光顧的一家餐廳，「我每次都點一樣的，雞肉瑪薩拉，搭配原味烤餅和白飯。」某次上門後，他照慣例點了這道熟悉的料理，結帳時卻被服務生建議下次可以試試看菜單上的其他選項，還補了一句，「我們還有很多不錯的菜喔。」

這番話讓他有點錯愕，也不禁思考，「每次點一樣的，會不會讓人覺得不禮貌？還是我只是想太多？」

一位網友回應說，「這當然不是不禮貌啦，但服務生的建議也沒錯。嘗試新菜說不定會有驚喜。」

許多留言指出，服務生這麼說並非責備，而是出於善意，希望顧客能發掘餐廳更多美味的料理。就像一位網友分享，「我也常這樣，一旦找到喜歡的，就一直點。但有時嘗試新菜，反而會找到新的最愛。」

也有網友表示，這樣的建議本身就是一種肯定，「服務生願意跟你說這些，是因為你是熟客。他希望你更了解整份菜單，這是一種善意的互動。」

更有趣的是，有人打趣地說，「這就像每次去義大利 餐廳都只點義大利肉丸麵，雖然它好吃，但其他菜也值得試試啊！」

不只味道 還是情感記憶

對很多人來說，固定點某道菜，不只是因為好吃，更是一種安全感的來源。有時，一道熟悉的料理，就像一份味覺記憶，與童年、家庭或某段時光產生連結。

一位網友分享了自己的故事，「我和太太以前常去一家越南 餐廳，每次都點一樣的。直到有一次老闆娘親自推薦他們的越南牛肉河粉，還教我們怎麼搭配香草與醬汁。結果那次之後，我們每次都點那道菜。」

食物不只是味道，還與記憶、情感有關。有時候，最棒的美食體驗就是從別人的推薦開始，尤其是那些對自己文化感到自豪的人推薦的菜餚。當廚師或服務生強烈推薦一道你從沒聽過的料理時，往往那道菜會變成你下次也會再點的那一種。

另一位網友分享，「這不會是冒犯啦，他可能只是想讓你有機會嘗試其他菜色而已。不過我理解你的感受，因為我也常常在餐廳點一樣的東西。尤其是小時候常去的那些店，我到現在還是幾乎都點小時候吃的那幾道菜。」

我們選擇某些食物，其實往往是出於回憶。有些菜讓人想起童年、家庭聚會，或是生活中某段熟悉的時光。當你和一道料理有了情感連結，很難不再點它。

許多人在不同餐廳都有「固定愛吃的那道菜」，有人去吃壽司總是點同一種捲，有人去吃咖哩只吃某一款，或是在一家小咖啡 店總是吃同樣的甜點。這樣可以讓人探索不同的餐廳與料理，而不只是固定吃一間。

為什麼人們總是點一樣的菜？大多數人都有一道百吃不膩的最愛菜色。熟悉的味道讓人在飢餓時感到安心，也避免點到可能會失望的料理。

如果菜單上都是你沒見過的東西，或是很難想像的食材，選擇保險一點的確很正常。你已經知道什麼會讓你開心，自然就會重複點。

這樣的經驗說明了：有時候最棒的美食體驗，正是從別人的推薦開始的，尤其是來自那些對自家料理充滿熱情的廚師或服務生。

嘗新怕踩雷 試試5方法

想嘗新又怕踩雷？可以這樣做：

•從小改變開始：試著更換不同的肉類、配菜或醬料，從熟悉中加入一點新鮮感。

•請服務生推薦：他們通常最了解菜單，也知道客人最愛點什麼。

•上網查餐點照片：Google 或社群平台上的食物圖片，可以幫助你想像實際口感。

•看菜單材料說明：大致判斷料理的風味，如是否辛辣、偏甜、偏奶香等。

•直接說出你的偏好：想吃熱騰騰的、清爽的、素食的或重口味的？說出來，服務生會給你方向。

每次都點同一道菜，並沒有錯。那是你喜歡、熟悉，並且吃了會開心的選擇。如果服務生提出建議，也許不妨試試，說不定會因此發現另一道經典。

吃飯這件事，本來就該是愉快的。無論你是忠於經典，還是熱衷冒險，最重要的是，吃到讓自己開心的東西。