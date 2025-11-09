我的頻道

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

娛樂／「一戰再戰」口碑創高 劍指奧斯卡

娛樂新聞組

娛樂新聞組
「一戰再戰」劇情描述激進左翼運動兩代人的悲歡故事。（取材自IMDb）
「一戰再戰」劇情描述激進左翼運動兩代人的悲歡故事。（取材自IMDb）

保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)執導、李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演的新片「一戰再戰」(One Battle After Another)，9月底首映時以2240萬美元周末票房登上票房冠軍，創下導演生涯最佳紀錄。這部耗資1.75億美元打造、片長兩小時50分鐘的動作驚悚片，被安排在頒獎季即將開始的9月末上映，顯見華納預備借此「衝奧」的野心。截至10月下旬，該片全球累計票房已達1.63億美元。

重金打造 打平票房需3億美元

「一戰再戰」劇情取材於托馬斯品瓊(Thomas Pynchon)的小說「葡萄園」(Vineland)，講述美國激進左翼運動兩代人的悲歡故事。主演群還包括西恩潘(Sean Penn)、班尼西歐狄托羅(Benicio del Toro)等，配樂則由Radiohead樂團的強尼格林伍德(Jonny Greenwood)操刀。

片中，男主角狄卡皮歐飾演的主角「鮑勃」（Bob Ferguson），年輕時與妻子投身地下抵抗運動，如今人到中年，跟女兒相依為命，過著落魄潦倒的生活。然而，宿敵的現身、女兒的失蹤，逼得他只好重新拿起武器。

雖然華納官方公布該片的製作成本為1.3億美元，不過也有業內人士透露消息稱實際成本高達1.75億美元。無論究竟是多少，它肯定是安德森從影幾十年來預算最高的作品，約需3億美元全球票房才能實現收支平衡，也讓華納為此背負了不小的財務壓力。

「一戰再戰」男主角狄卡皮歐（左）與導演保羅湯瑪斯安德森（右）在拍攝現場。（取材自...
「一戰再戰」男主角狄卡皮歐（左）與導演保羅湯瑪斯安德森（右）在拍攝現場。（取材自IMDb）

好在，今年華納發行的「MINECRAFT麥塊電影」 (A Minecraft Movie)、「罪人」(The Sinner)、「絕命終結站6」(Final Destination 6)、「超人」(Superman)、「兇器」(Weapon)、「厲陰宅4」(The Conjuring 4)等作品，連續實現票房大賣，因此即使「一戰再戰」最終虧錢，也不算不能承受之重。

過往，保羅湯瑪斯安德森票房最好的電影是2007年上映的「黑金企業」(There Will Be Blood)，全球票房7640萬美元，北美票房僅4000萬美元。當然，華納這次之所以敢於投入，除了看中安德森的才華外，底氣很大程度上也來自主演狄卡皮歐的票房號召力。

導演拿遍歐洲3大獎 就差小金人

從1996年的「賭城風情畫」(Hard Eight)算起，今年55歲的保羅湯瑪斯安德森共執導過十部劇情長片，曾11次獲得奧斯卡提名，但11次全都鎩羽而歸。不過，他卻拿遍了歐洲三大電影獎，「心靈角落」(Magnolia)獲得柏林金熊獎；「戀愛雞尾酒」(Punch-Drunk Love)獲得坎城最佳導演獎；「黑金企業」獲得柏林最佳導演獎，「世紀教主」(The Master)獲得威尼斯最佳導演獎，是有史以來達成這一成就的唯一導演。

他的上一部作品「甘草披薩」(Licorice Pizza)於2021年由米高梅(MGM)發行，當時的米高梅電影主管麥克德盧卡(Mike De Luca)和潘阿布迪(Pam Abdy)，正是如今華納的電影主管。

保羅湯瑪斯安德森曾11度入圍奧斯卡獎，圖為他2018年出席第90屆奧斯卡提名午宴...
保羅湯瑪斯安德森曾11度入圍奧斯卡獎，圖為他2018年出席第90屆奧斯卡提名午宴。（路透）

口碑方面，「一戰再戰」也是安德森迄今為止「爛番茄」(Rotten Tomatoes)評分最高的作品，目前達到96%新鮮度，超過了「心靈角落」和「不羈夜」(Boogie Nights)的89%。更重要的或許還在於，該片的觀眾映後打分(CinemaScore)高達A級，對於此類相對主題嚴肅的頒獎季作品來說，相當少見。影評普遍讚譽這是「安德森最具娛樂性的作品，同時也是他主題最豐富的電影之一」。

60多年前老片格式 全球僅4個電影院能播

而且，安德森過往少數幾部發行規模能夠得上CinemaScore顯示評分的作品，基本也就是C級。在業內看來，他還是屬於有些曲高和寡的作者型導演。但這次的「一戰再戰」卻是專業人士和普通觀眾通吃，難怪包括「綜藝」(Variety)、「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)等媒體最新出爐的奧斯卡預測中，該片儼然已是數一數二的大熱門。

製作方面，「一戰再戰」也延續了湯瑪斯一貫的對於影像風格的癡迷。該片採用35毫米膠片拍攝，使用的是較為特別的VistaVision寬銀幕格式。這是派拉蒙(Paramount)在1954年開發的一種寬銀幕格式，能讓畫面變得更為清晰，1956年老片「搜索者」(The Searchers)、「十誡」(The Ten Commandments)、「迷魂記」(Vertigo)等影史經典都以此格式拍攝和放映。但因為成本原因，到1960年代，這一技術就已退出流行。

希區考克經典「迷魂記」當年採用VistaVision格式拍攝，「一戰再戰」是60...
希區考克經典「迷魂記」當年採用VistaVision格式拍攝，「一戰再戰」是60多年來首部以此格式放映的新片。（取材自IMDb）

不過，上一個頒獎季的熱門電影「野獸派」(The Brutalist)採用的就是VistaVision格式，也帶起了一股復古的潮流。除了「一戰再戰」，尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)的新片「暴蜂尼亞」(Bugonia，又譯「拯救地球」)和Netflix投拍的新版「納尼亞傳奇」(The Chronicles of Narnia)也都採用這一格式拍攝。

不過，用VistaVision拍是一回事，真正放映起來又是另一回事了。目前，全球僅有四間能以VistaVision格式放映膠片的電影院——洛杉磯Vista影院、紐約聯合廣場的Regal影院、麻州的Coolidge Corner影院和倫敦萊斯特廣場的Odeon影院。因此對於大部分人來說，不太有機會能看到這個版本。

事實上，「野獸派」雖以此格式拍攝，但到了正式放映時並沒有真正採用這一寬銀幕格式。因此，「一戰再戰」是過去60多年來，第一次又有新片以VistaVision寬銀幕格式放映。

沒辦法去那四家影院的觀眾，也可以選擇該片的IMAX 70毫米膠片(全球只有10家影院，美國8家，加拿大1家，英國1家)、數位版IMAX或70毫米膠片放映模式。

「一戰再戰」電影海報。（取材自IMDb）
「一戰再戰」電影海報。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）

電影院 奧斯卡 洛杉磯

