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好市多8月折扣本出爐 方便安排採買家庭用品

記者子為／綜合報導
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好市多8月紙本折扣本(Coupon Book)已出爐，7月27日起即可使用，優惠...
好市多8月紙本折扣本(Coupon Book)已出爐，7月27日起即可使用，優惠持續至8月23日。（記者子為／攝影）

好市多Costco）8月紙質折扣本(Coupon Book)已出爐，7月27日（周一）起即可使用，優惠持續至8月23日。這一期涵蓋食品飲料、家庭日用品、嬰幼兒用品、營養補充品、個人護理及輪胎等類別，方便會員提前安排採買。

根據好市多優惠資訊網站Costco Insider提前披露的折扣本，Huggies Plus尿布及Pampers Swaddlers Ultra尿布均減10美元。Charmin Ultra Soft衛生紙原價29.99美元，減6美元後為23.99美元。報導指出，這款衛生紙並不常出現如此幅度的折扣，有需要的會員可趁優惠期間補貨。

對於平時購買蛋白補充品的會員，這次也有多項折扣。Orgain植物性蛋白粉減8美元，Premier Protein蛋白飲減8美元，Muscle Milk奶昔減7美元；IQ Bar蛋白棒減6美元、Pure Protein蛋白棒減7.60美元，Perfect Bar有機蛋白棒減6美元。Orgain無味膠原蛋白胜肽及益生菌粉也減6美元。

其他食品及飲料優惠包括，Oreo迷你冷凍甜點三明治減3美元，Just Bare薄裹粉雞胸肉塊減4美元，Liquid Death風味氣泡水減4.50美元。Kirkland Signature有機滑順花生醬售9.99美元，Kirkland Signature有機草莓抹醬售8.69美元。

需要更換輪胎的會員也可留意，本期Bridgestone輪胎一次購買四個可減80美元。

資訊網站Marca的報導指出，好市多折扣本雖以紙本形式列出優惠，但與需要剪下使用的傳統優惠券不同。會員不必攜帶或出示折扣本，也不需要事先啟用電子優惠券或輸入促銷碼，只要在有效期限內購買符合條件的商品，結帳時便會自動折抵。

Marca預告，清潔用品、寵物用品、小型廚房家電、電視及部分電子產品也可能出現優惠。準備購買開學用品、家庭必需品或夏末戶外商品的會員，也可留意相關折扣。

部分折扣還可能與網路限定優惠、廠商回饋或季節性清倉活動重疊。不過，各家賣場供貨情況可能不同，部分優惠只適用於實體門市或網路；網路售價有時也包含運費，未必與賣場相同。熱門商品可能提前售罄，而且並非折扣本內每項優惠都在同一天開始或結束，消費者採買前仍應查看個別商品標示的優惠日期及適用通路。

精華 FAQ

  • 這一期紙質折扣本自7月27日開始使用，優惠持續到8月23日。會員在有效期限內購買符合條件的商品，結帳時會自動折抵，不必另外剪券或輸入促銷碼。

  • 尿布方面，Huggies Plus與Pampers Swaddlers Ultra都減10美元；Charmin Ultra Soft衛生紙也減6美元。蛋白補充品則包括Orgain、Premier Protein、Muscle Milk等多項商品降價。

  • 部分優惠可能只限實體店或網路，且不同商品的起迄日期不一定相同。熱門商品也可能提前售罄，網路售價有時含運費，採買前應先確認個別商品標示與通路規定。

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