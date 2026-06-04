好市多「手工巧克力長梗草莓」顏值高味道美 「像節日禮盒」

每盒售價14.99美元，價格比一般水果甜點高，但與甜點店相比仍有價格優勢。（記者邵敏／攝影）

南加州好市多 門店冷藏甜點區，近期一款高顏值商品「手工巧克力長梗草莓」（Hand Dipped Long Stem Strawberries）上架，吸引不少消費者目光。這款產品以大顆新鮮草莓為主，裹上厚厚的黑巧克力，再淋上白巧克力線條裝飾，外型宛如甜點店現做產品，有華人 消費者形容，「看起來就像節日禮盒，很高級。」在學生畢業季、春夏聚會季尤其應景。

華人Lily Wang日前在洛杉磯 一好市多門店購物時，看到這款巧克力草莓擺放在冷藏區顯眼位置。透明包裝盒內大顆帶葉子的新鮮草莓十分醒目，黑巧克力外層搭配白色巧克力淋線，視覺吸睛。

現場標示可見，這款商品重約1磅4盎司，每盒約10至12顆草莓，售價14.99美元。Lily認為，雖然價格比一般水果甜點高，但與精品甜點店相比，仍有價格優勢。

根據好市多官網與多家美食媒體介紹，這款「手工巧克力草莓」並非首次推出，而是近年不定期回歸的季節限定甜點。美食網站Allrecipes指出，好市多持續推出「高顏值、節慶感強」的點心，巧克力草莓正是其中討論度相當高的一款。文章指出，這類產品特別受聚會型消費者歡迎，也是社媒上特別容易爆紅的類型，因為「看起來像高級甜點，但價格相對親民」。

從口味看，一些消費者認為，這款產品最大特色在「草莓與巧克力搭配，酸甜比例剛好」。Lily表示，草莓相當大，黑巧克力外層厚實，冷藏後吃起來非常特別。美食網站Taste of Home指出，巧克力草莓產品冷藏後食用，水果酸甜與巧克力苦甜風味更容易平衡，整體口感會比室溫狀態更好。

對這款高顏值商品，Reddit等網絡討論區呈現兩極化。支持者認為產品「賣相非常好」，適合節日聚會與送禮。有網友留言，「白巧克力淋線很漂亮，整體看起來很高級」，也有人稱讚草莓尺寸驚人，「大到要切開分著吃」。不少消費者分享食用方式，有人將巧克力草莓搭配香檳、咖啡或冰淇淋一起享用。

不過，也有消費者認為價格略高，並指出草莓甜度與新鮮度會因批次不同而有差異。有網友表示，「有時候草莓非常甜，但有些批次味道比較普通。」另有人認為，若家中本來就有草莓與巧克力材料，「自己DIY可能更划算」。

好市多高顏值甜品「手工巧克力長梗草莓」上架。（記者邵敏／攝影）