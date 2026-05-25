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好市多海鮮 消費者評更勝山姆

洛杉磯訊
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美食網站近日比較Costco與Sam's Club海鮮品質後指出，從新鮮度、商品...
美食網站近日比較Costco與Sam's Club海鮮品質後指出，從新鮮度、商品種類到整體口感，多數消費者普遍認為Costco海鮮表現更勝一籌。（costco.com）

不少家庭習慣到大型會員制超市一次大量採買，尤其海鮮類商品，價格與新鮮度更是許多消費者最在意的重點。美食網站Tasting Table近日比較兩大美國量販巨頭好市多Costco）與山姆會員店（Sam's Club）的海鮮品質後指出，雖然兩家都擁有不錯的海鮮選擇，但從消費者評價、商品種類到整體口感來看，多數會員認為好市多在海鮮區明顯勝出。

報導指出，好市多提供的海鮮種類相當豐富，從新鮮與冷凍魚類、龍蝦尾、生蠔、蝦類，到已調味醃製好的鮭魚與鱒魚排都有販售，甚至還有可直接加熱食用的海鮮料理。其中包括受到不少消費者喜愛的「Sea Cuisine tortilla-crusted tilapia」冷凍羅非魚產品，甚至被評為好市多最受歡迎冷凍海鮮之一。

價格方面，好市多海鮮通常略高於Sam's Club。以Kirkland Signature養殖鮭魚排為例，好市多售價每磅約14.74美元，而Sam's Club同類商品約為11.87美元。不過，許多顧客認為，好市多在新鮮度與品質上的表現，足以讓人接受較高價格。

不少同時擁有兩家會員資格的消費者，也坦言更偏好到好市多購買魚類海鮮。一名Reddit論壇用戶直言：「海鮮品質才是真正讓我選擇Costco的原因，Sam's Club的海鮮真的不太行。」另外也有不少網友推薦好市多的雞尾酒蝦 （cocktail shrimp)、干貝與鱸魚排等商品。

不過，報導也指出，Sam's Club並非毫無亮點。像是售價不到100美元的海鮮煮鍋（seafood boil kit），以及119美元的Member's Mark高級海鮮組合箱，也受到部分消費者青睞。對於預算有限或只是臨時採買冷凍海鮮的消費者而言，Sam's Club仍被認為具有不錯CP值。

在致力於漁業可持續性方面，兩家超市其實都符合高標準。報導指出，好市多與Sam's Club均與「永續漁業夥伴計畫」合作，確保海鮮來源符合環境與漁業永續原則。許多產品也具有水產養殖管理委員會（ASC）認證標章，代表不論是野生捕撈或養殖海鮮，都符合永續規範。

此外，報導也整理部分「必買」與「避雷」海鮮商品。像是好市多冷凍阿拉斯加鮭魚漢堡，就被部分評測者認為調味不足、偏鹹，不太推薦；相較之下，味噌黑鱈魚則獲得高度評價，甚至有消費者形容味道神似高級日式餐廳Nobu的人氣料理。

另有好市多會員推薦鮟鱇魚（monkfish），認為不論燒烤或做成濃湯都非常適合。一名Reddit網友分享，「我喜歡把它加調味後拿去烤，或者切塊做成巧達濃湯，味道非常好。」

好市多 Costco

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