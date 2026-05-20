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好市多越南粉、冬陰功麵暴紅 人們排長隊試吃後買多箱

記者邵敏／洛杉磯報導
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現場貨架堆滿商品，不少消費者直接放搬走兩三箱。（記者邵敏／攝影）
現場貨架堆滿商品，不少消費者直接放搬走兩三箱。（記者邵敏／攝影）

南加州好市多Costco）近期推出多款亞洲風味即食麵，包括越南河粉與泰式冬陰功麵等，掀起搶購熱潮。門店試吃攤前大排長龍，現場工作人員忙著一碗接一碗分裝，不少人試吃完後直接搬走兩三箱。

好市多門店近日多款亞洲即食麵試吃攤人氣驚人，引發熱潮的產品包括三種亞洲口味：越南牛肉河粉（Beef Pho）、越南雞肉河粉（Chicken Pho），以及泰式冬陰功酸辣麵（Tom Yum）。這些即食麵主打「四分鐘快速沖泡」，每箱內含九碗，現場售價10.99美元，平均每碗約1.22美元。現場貨架堆滿商品，不少消費者購物車內直接放入兩三箱。

亞洲風味越南河粉與泰式冬陰功麵試吃攤前大排長龍。（記者邵敏／攝影）
亞洲風味越南河粉與泰式冬陰功麵試吃攤前大排長龍。（記者邵敏／攝影）

華人張女士當天帶孩子逛店，也被熱鬧的試吃人潮吸引加入排隊。平時偏愛泰式料理的她，嘗試三種口味後最推冬陰功風味；但女兒不能吃辣，則認為越南河粉好吃。張女士最終購買兩箱不同口味的即食麵，她笑說，「本來只是試吃，結果吃完直接搬走兩箱。」

冬陰功麵湯色澤鮮豔，帶有香茅、辣椒與檸檬葉香氣。（記者邵敏／攝影）
冬陰功麵湯色澤鮮豔，帶有香茅、辣椒與檸檬葉香氣。（記者邵敏／攝影）

三種口味中，現場討論度最高的是冬陰功酸辣麵，採用泰國經典冬陰功風味，主打酸辣蝦湯底，帶有香茅、辣椒與檸檬葉香氣。張女士表示，「酸辣感很明顯，香氣也很重，非常接近泰國餐廳的味道。」不過，也有消費者提醒，辣度偏高，不太吃辣的人可能會覺得刺激。

亞洲風味即食麵每箱九碗，售價10.99美元。（記者邵敏／攝影）
亞洲風味即食麵每箱九碗，售價10.99美元。（記者邵敏／攝影）

另一款牛肉河粉則走清爽路線，主打越南西貢風味，以牛肉高湯搭配米粉與香料包。從包裝圖片可見，碗中搭配牛肉片、青菜與檸檬等元素，強調越南河粉的經典特色。不過，實際產品中的牛肉與蔬菜主要以調味呈現，並沒有實物。張女士認為，這款牛肉河粉湯頭帶有八角與牛骨香氣，「雖然不能完全跟現煮Pho相比，但以速食麵來說，已經很有越南味道。」

現場工作人員忙著一碗接一碗分裝試吃。（記者邵敏／攝影）
現場工作人員忙著一碗接一碗分裝試吃。（記者邵敏／攝影）

網路評論指出，亞洲即食麵近年在大型連鎖超市愈來愈受歡迎，其中「快速方便、亞洲風味濃厚」是重要原因。不過，這些口味豐富的熱銷即食麵並非毫無缺點。有消費者抱怨麵量少，尤其對成年人而言，「一碗根本吃不飽」；也有人認為若完全依照包裝說明煮麵，配料太單調，需自行加料才更有滿足感。

越南 好市多 Costco

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