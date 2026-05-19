安全堪慮 Costco召回1.8萬組居家庭院鞦韆

好市多（Costco） 一款庭院鞦韆產品存在嚴重安全隱患，目前已召回約1萬8500組。（美國消費品安全委員會）

根據KTLA、USA Today等多家媒體報導，美國消費品安全委員會近日發布召回通知，指在好市多 （Costco ） 實體門市及其官方網站販售的一款編織庭院鞦韆產品，存在嚴重安全隱患，可能導致使用者跌落受傷，甚至有生命危險。涉事產品為Agio Menlo Woven Patio Swing，目前已召回約1萬8500組。

召回公告指出，該款鞦韆的主要問題在於使用過程中「座椅可能從支架脫落」，導致整體結構失去支撐，致使用者突然墜落，構成重大跌落風險；尤其是在家庭使用環境中，兒童或多次使用情境下更可能增加事故機率。CPSC表示，此類結構性故障可能造成嚴重傷害，甚至死亡風險。

根據CPSC資料顯示，截至5月14日，製造及銷售商World Bright International Limited已接獲8起與該產品相關的事故通報，並確認已有8人因此受傷。受傷類型包括頭部與手臂的撞擊傷，部分案例涉及使用者從鞦韆座椅直接跌落地面。

雖然目前尚未傳出死亡案例，但監管機構指出，該缺陷具潛在高風險，若未及時處理，可能在未來造成更嚴重事故。

此次召回的Agio Menlo Woven Patio Swing為戶外庭院休閒家具，型號為1934256。設計包含黑色金屬支架與搖臂、布質遮陽棚，以及棕色戶外藤編座椅。該產品外型主打庭院休閒與家庭使用場景。

資料顯示，該鞦韆支架約高75英寸、寬71英寸、深48英寸；座椅部分則約寬58英寸、深19英寸。產品在美國市場售價約介於549至649美元之間。這批被召回的庭院鞦韆的銷售時間為2月至3月期間。

官方同時提供免費維修方案，內容包括更換掛鉤零件及提供完整安裝指引，以修復可能導致座椅脫落的結構問題。消費者若無法確認自身產品是否屬於召回批次，可聯繫World Bright International Limited進行查詢與確認。

業者提供多種聯絡方式協助消費者處理召回問題，包括免費客服專線888-383-1932（周一至周五上午6時至下午4時）、電子郵件（[email protected]）及線上管道（agioliving.com/pages/recall/patioswing）。