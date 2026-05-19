防盜？ 好市多啟用車牌自動辨識系統監控

好市多會員刷卡進入之前，店方已經知道特定顧客上門了。（本報檔案照／記者張庭瑜攝）

The Sun新聞網報導，美國量販巨頭好市多 （Costco ）近日證實，已開始啟用一種新型安全監控設備，期盼能藉此遏止日益嚴重的各類竊盜犯罪。事實上，不僅是好市多，包含Home Depot、Lowe's以及Target 等大型零售連鎖品牌，也紛紛引進了類似的防盜科技。

根據好市多最新修正的隱私權政策指出，該賣場已正式採用「車牌自動辨識系統」（Automated License Plate Recognition, 簡稱ALPR）。這套系統會自動收集所有「停放或駛近部分好市多營業據點」的車輛資訊。

好市多在聲明中表示：「我們利用這些資訊來偵測、預防、調查、通報並處理在賣場內部及周邊所發生的突發事件或非法活動。」

此外，該公司強調這項技術同時也是為了保護員工安全，並達到「防範資產損失」的目的。為了保障隱私，好市多限制了該系統的存取權限，僅有因工作職責需要、具備「知情必要性」的內部特定人員才能接觸ALPR系統與相關車牌資料。

值得注意的是，這類監視器並不會在現場「自動攔截」現行犯，而是透過記錄進出賣場停車場的車輛資訊，提供後續追溯的依據。好市多系統中收集到的防盜數據，最多只會保留180天。

除了好市多之外，其他零售巨頭也相繼加入車牌追蹤的行列：

•Target：證實正透過相同的ALPR技術追蹤顧客車牌。其隱私政策顯示，收集資料是用於預防詐欺、維護安全及保護資產。Target強調不會販售車牌資料，但在配合執法單位、保護公司、顧客或他人的人身與財產安全時，將會依法提供。

•Lowe's：說明該相機系統會「自動擷取車輛及其車牌影像，並同時記錄日期、時間與大略位置」。

•Home Depot：同樣在隱私政策中載明，收集ALPR資訊純粹是基於防範詐欺、安全控管與資產保護等目的。

全美零售商大動作升級安檢科技，背景源於近年來愈發猖獗的商店竊盜潮。根據美國零售聯合會（NRF）2025年發布的調查報告指出，全美商店面臨的竊盜企圖件數，在2023年至2024年短短一年間就大幅飆升了18%。面對不斷攀升的損失，各大零售業者只能將防線前移，在顧客還沒走進店門口前，就先對車輛展開第一道自動化科技過濾。

但大型零售店此舉已引發疑慮。據指出，這些攝影機與警方用於開罰單的設備相同，也是美國移民暨海關執法局（ICE）用於追蹤涉嫌「出生在其他國家」者的攝影機相同。此舉引發外界爭議：為什麼這些零售商要用這套高科技監控系統？