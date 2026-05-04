傳聞誤導 好市多「7大真相」解迷思

好市多有些流傳的網路迷思，其實不是真的。（美聯社）

美國大型量販連鎖超市好市多 （Costco ）長年累積大批忠實顧客，從5美元烤雞到1.5美元熱狗套餐，不少人甚至專程為此進店消費。然而，隨著人氣居高不下，圍繞好市多運作方式的各種說法也在網路流傳，部分誤區甚至被當成「常識」，實際上卻與真實情況有所出入。

自有品牌品質較差？

首先，在自有品牌方面，許多消費者認為價格較低代表品質較差，但事實上，好市多旗下Kirkland Signature產品涵蓋咖啡、橄欖油、電池與酒類等多元品項，部分更由知名企業代工生產。例如星巴克 負責部分Kirkland咖啡產品、Duracell生產電池，甚至鋁箔與糖果等產品也由專業製造商供應。業者透過降低行銷與包裝成本、採取大宗採購策略，得以壓低售價，同時維持品質標準。

其次，「所有商品都是超大包裝」的印象亦不完全正確。雖然好市多以量販聞名，但賣場內仍提供不少適合日常使用的標準尺寸商品，例如熟食區烤雞、烘焙食品與即食餐點，並非所有商品都需囤貨式購買。

賣場設計刺激消費？

在賣場設計方面，消費者常將商品位置變動視為刻意刺激消費的策略。分析指出，所謂「尋寶式」動線，主要是因應庫存變化與季節性商品更替，在有限空間內調整陳列，同時也讓顧客有更多探索機會，若所有商品長期固定位置，消費者可能迅速完成購物，反而錯過其他品項。

好市多只適合大家庭？

此外，「好市多只適合大家庭」的說法亦被認為過於片面。對單身或小家庭而言，熟食、冷凍食品與高頻使用的日用品，仍具價格優勢，只要購買規畫得宜，並不一定造成浪費。對於非易腐商品、冷凍食品或高頻使用用品而言，大包裝反而可能帶來長期節省。

非會員不能進入？

會員制度方面，過去部分非會員可進入熟食區購買餐點，但自2020年起已改為僅限會員使用。相關調整與會員費收入息息相關，該收入也是維持商品低價的重要來源。不過，藥局及部分州的酒類銷售，仍對非會員開放。

幾乎任何商品都能退？

至於退貨政策，好市多長期以寬鬆著稱，甚至被形容為「幾乎任何商品都能退貨」。雖然多數商品確實沒有嚴格期限，即使已開封仍可能獲得退款，但仍存在明確限制。例如電視與筆電等電子產品須在90天內辦理退貨，部分客製商品或活動門票則不接受退貨，並可能因地方法規有所不同。

試吃可享「免費一餐」？

另一項廣為流傳的迷思，則與試吃文化有關。不少消費者將試吃視為「免費一餐」，甚至刻意在賣場內多點取用。然而，試吃的主要目的在於推廣商品、鼓勵顧客嘗試新品，而非提供餐食。由於份量有限、品項輪替，實際上難以構成完整一餐，往往僅是幾小份試飲或點心。