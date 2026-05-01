擺脫撿庫存印象 ALDI擬全面升級 精簡門市動線

根據記者在門市的實地走訪，目前ALDI讓消費者詬病的一大問題是，貨架陳列相對雜亂，影響部分消費者的購物意願。（記者劉子為／攝影）

在網購日益普及、實體零售面臨不確定性的時代，生鮮採購仍被認為是最適合到店完成的消費場景。德國 連鎖平價超市品牌ALDI，正試圖抓住這一趨勢，推出全新的門市購物體驗。

根據加州 郵報報導，ALDI與澳洲設計公司Landini Associates合作，目標打造一種「單一且全球統一的零售模式」，並可依不同店型與建築條件進行模組化調整，適用於品牌在全球各地的營運需求。這項合作將歷時14年。

根據設計方說法，新模式將帶來更精簡的門市動線，包括標準化貨架、更清晰的標示系統，以及整體更乾淨流暢的購物環境。其核心理念在保留簡單、實惠特色的同時，重新定義折扣超市的購物語言。

根據記者此前在南加州阿罕布拉市（Alhambra）門市的實地走訪，目前ALDI讓消費者詬病的問題之一，貨架陳列相對雜亂，部分區域商品堆放密集、分類不夠清晰，進入店內後容易給人「清倉甩賣」的感受，進而影響部分消費者的購物意願。此次推動門市設計升級，外界認為也有望改善上述體驗。

這套新設計已在佛州 Aventura門市進行測試，並將持續測試整個2026年。佛州目前共有307間ALDI門市，占其全美門市總數約11%，其中3座主要城市的門市數量更位居全美前10。

此次改造也正值ALDI成立50周年，並配合其2026年發展藍圖：計畫在全美31州新開180間門市，並於未來5年向科羅拉多州拓展版圖。不僅實體門市升級，ALDI亦同步優化數位體驗，包括重新設計網站，讓美國消費者能更順暢地完成線上購物。

自1970年代進入美國市場以來，ALDI門市已超過2800間，並計畫在2028年底前擴展至3200間。公司表示，2025年共有1700萬名新顧客走進其門市，顯示其低價策略與簡化購物流程持續吸引消費者。

根據Capital One購物數據，2025年美國雜貨市場銷售額已超過9200億美元，其中近93%仍來自實體門市消費。這一趨勢主要由中低收入家庭推動，他們更傾向親自比價與挑選，以尋找最划算商品。

在此背景下，消費者購物策略日益精明，也迫使零售商必須以穩定價格與高性價比競爭。業界龍頭Walmart亦持續測試小型門市模式，以應對市場變化。