我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前無證移民獲教宗任命為西維州主教

睡前喝這5種飲品 營養師：有助快速入眠

擺脫撿庫存印象 ALDI擬全面升級 精簡門市動線

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據記者在門市的實地走訪，目前ALDI讓消費者詬病的一大問題是，貨架陳列相對雜亂...
根據記者在門市的實地走訪，目前ALDI讓消費者詬病的一大問題是，貨架陳列相對雜亂，影響部分消費者的購物意願。（記者劉子為／攝影）

在網購日益普及、實體零售面臨不確定性的時代，生鮮採購仍被認為是最適合到店完成的消費場景。德國連鎖平價超市品牌ALDI，正試圖抓住這一趨勢，推出全新的門市購物體驗。

根據加州郵報報導，ALDI與澳洲設計公司Landini Associates合作，目標打造一種「單一且全球統一的零售模式」，並可依不同店型與建築條件進行模組化調整，適用於品牌在全球各地的營運需求。這項合作將歷時14年。

根據設計方說法，新模式將帶來更精簡的門市動線，包括標準化貨架、更清晰的標示系統，以及整體更乾淨流暢的購物環境。其核心理念在保留簡單、實惠特色的同時，重新定義折扣超市的購物語言。

根據記者此前在南加州阿罕布拉市（Alhambra）門市的實地走訪，目前ALDI讓消費者詬病的問題之一，貨架陳列相對雜亂，部分區域商品堆放密集、分類不夠清晰，進入店內後容易給人「清倉甩賣」的感受，進而影響部分消費者的購物意願。此次推動門市設計升級，外界認為也有望改善上述體驗。

這套新設計已在佛州Aventura門市進行測試，並將持續測試整個2026年。佛州目前共有307間ALDI門市，占其全美門市總數約11%，其中3座主要城市的門市數量更位居全美前10。

此次改造也正值ALDI成立50周年，並配合其2026年發展藍圖：計畫在全美31州新開180間門市，並於未來5年向科羅拉多州拓展版圖。不僅實體門市升級，ALDI亦同步優化數位體驗，包括重新設計網站，讓美國消費者能更順暢地完成線上購物。

自1970年代進入美國市場以來，ALDI門市已超過2800間，並計畫在2028年底前擴展至3200間。公司表示，2025年共有1700萬名新顧客走進其門市，顯示其低價策略與簡化購物流程持續吸引消費者。

根據Capital One購物數據，2025年美國雜貨市場銷售額已超過9200億美元，其中近93%仍來自實體門市消費。這一趨勢主要由中低收入家庭推動，他們更傾向親自比價與挑選，以尋找最划算商品。

在此背景下，消費者購物策略日益精明，也迫使零售商必須以穩定價格與高性價比競爭。業界龍頭Walmart亦持續測試小型門市模式，以應對市場變化。

德國連鎖平價超市品牌ALDI計畫推出全新的門市購物體驗，包括標準化貨架、更清晰的...
德國連鎖平價超市品牌ALDI計畫推出全新的門市購物體驗，包括標準化貨架、更清晰的標示系統，以及整體更乾淨流暢的購物環境。（記者劉子為／攝影）

佛州 加州 德國

上一則

來美打球10年 台灣單親兒在NCAA闖出一片天

下一則

Trader Joe's人氣旺 生鮮品質、停車…遭吐槽

延伸閱讀

沃爾瑪加州56家門店 今年將翻新改造

沃爾瑪加州56家門店 今年將翻新改造
山姆會員店推新服務 直攻好市多軟肋

山姆會員店推新服務 直攻好市多軟肋
才說加州不好 Bed Bath & Beyond又回來開店了

才說加州不好 Bed Bath & Beyond又回來開店了
越南消費習慣改變 中國茶飲蜜雪冰城正退燒

越南消費習慣改變 中國茶飲蜜雪冰城正退燒
Ten Thousand Coffee於Monterey Park開設西岸首家加盟門市

Ten Thousand Coffee於Monterey Park開設西岸首家加盟門市

不想再節約？中國消費者重回日貨懷抱

不想再節約？中國消費者重回日貨懷抱

熱門新聞

好市多「蔓越莓核桃麵包」，兼具健康、美味。（記者邵敏／攝影）

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

2026-04-27 13:29
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
柯林斯航太公司創新設計，改善機尾經濟艙空間。（Collins Aerospace）

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

2026-04-28 22:25
華女鮑玉芳（Yufang Bao，音譯）家中後院，被發現9萬美元現金。（Bernalillo縣檢查官辦公室）

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

2026-04-29 14:18
越來越多的綠卡持有者正在放棄入籍，害怕被審查以往移民史。（美聯社）

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

2026-04-26 17:15
加州男子一家四口在中國深圳定居，實現美國夢。(示意圖取自Unsplash.com)

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

2026-04-27 17:07

超人氣

更多 >
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金
10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院

10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院
台單親家庭子弟 赴美打球闖出一片天

台單親家庭子弟 赴美打球闖出一片天
不一定要放硬幣 她曝廚房水槽丟1物：黃色黏稠物不見了

不一定要放硬幣 她曝廚房水槽丟1物：黃色黏稠物不見了
3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫

3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫