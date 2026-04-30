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40年來頭一遭 好市多熱狗套餐有新選擇

洛杉磯訊
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好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

福斯新聞報導，自1984年推出以來，好市多Costco）熱狗套餐價格始終維持在1.5美元，成為標誌性商品，該公司日前宣布，這款套餐將有調整。圍繞這項40年來的首次變化，網路迅速掀起熱議。不過可以放心，這家量販巨頭並未調漲價格。

對想在結帳區人潮中稍作喘息的顧客，如今有新選擇：可用一瓶16.9盎司的Kirkland Signature瓶裝水，取代原本的汽水，搭配那根熱騰騰、略帶水氣的熱狗。

你或許會問：「這有什麼大不了？」但事實是，很多人真的很在意。這個看似微小改變，引發大量媒體報導與網路討論。原因不僅在瓶裝水本身，更在於這款套餐長年「凍價」的象徵意義：在物價節節攀升背景下，更顯難得。

這款套餐甚至逐漸演變為一種網路迷因。印有Costco熱狗、搭配「I got that dog in me」字樣的T恤，在社群平台暴紅。此外，一段關於「絕不漲價」的名言，也常在網路流傳，據說出自好市多共同創辦人Jim Sinegal之口。好市多前執行長W. Craig Jelinek回憶，Sinegal曾半開玩笑警告他：若調漲熱狗套餐價格，「我會殺了你。」

3月間，好市多現任執行長Ron Vachris也跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。這股潮流最初由麥當勞執行長Chris Kempczinski優雅小口品嘗自家新漢堡，意外引爆討論。Vachris在影片中看著熱狗說：「1.5美元？就這樣一根熱狗？」隨後咬下一口，並強調：「只要我還在，熱狗的價格就不會改變。」該影片在Instagram累計超過80萬個讚。

根據公司資料，2025會計年度該套餐銷量突破2億4500萬份，創歷史新高，顯示在物價上漲壓力下，平價餐點更受消費者青睞。

截至目前，好市多尚未回應媒體置評請求，也未說明這項變動是否會在全美門市全面推行。

好市多 Costco

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