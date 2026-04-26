好市多「8秒結帳」遇重複掃碼 華女幾次體驗後婉拒服務

為緩解結帳區常大排長龍的現象，好市多推出「8秒結帳（pre-scan）」服務。（美聯社）

為打擊自助結帳中的盜竊行為，並加速結帳進程，好市多 （Costco ）近日推出「8秒結帳（pre-scan）」策略，即在顧客排隊時員工幫忙掃購物車內的商品，顧客只需要在結帳台掃一下會員卡，購買商品的名錄就會出現，顧客付款即可。然而該政策實施後，顧客評價褒貶不一。有華人 表示，體驗過幾次這樣的結帳方式後，她婉拒這項「8秒結帳」服務，選擇自助掃描結帳。

洛杉磯縣華人居民王女士是好市多的重度依賴者。她一家四口，平均每周就要去好市多採購一次。王女士說，約一個月前的3月26日，她常光顧的好市多阿蘇薩（Azusa）門市，自助結帳區開始有員工幫忙提前掃商品結帳，也就是「8秒結帳」服務。

王女士說，一開始沒反應過來，當時自助結帳區的隊伍不長，忽然有員工來問會員卡。她出示後，對方就開始快速掃描購物車內的商品。王女士說，她當時還想看一下隊伍旁貨架上的特價衣服，但好市多員工已開始掃碼，讓她有種被迫結束購物結帳的感覺；「整個過程急匆匆的」。

當王女士結帳完拿到收據往門口走時，她發現購買的Siete曲奇餅被掃了兩次。她向門口畫小票的員工說明情況，當場辦理了退款。

湊巧的是，王女士的丈夫4月中旬去同一家好市多購物時，購買兩袋同款Siete曲奇餅乾，員工幫忙掃描商品時，竟漏掃一包。

王女士說，她平時帶孩子逛好市多，這項pre-scan結帳的服務對她來說方便、快捷很多；但也因為員工掃得快，難免會出現錯誤。她說，「現在去好市多，都要求自己掃購物車內的商品，拒絕8秒結帳服務。」

INC雜誌報導，好市多推出「8秒結帳」服務後，卻有部分顧客抱怨錯誤多的情況。在Reddit論壇的好市多雇員專頁（CostcoEmployee subreddit）下，有好市多員工抱怨，重複掃碼、漏掃情況常有出現；一個地方的速度快了，但退貨區、行政區要處理的情況卻變多了。

對大多數顧客而言，自助結帳櫃檯有諸多快捷之處，但對部分人來說，卻是「小偷小摸」的好機會。紐約郵報報導，好市多今年初開始，對美國643家店的自助結帳檯服務進行削減或政策趨嚴。有市府也訂下措施，限制自助結帳服務。例如南加長堤市規定，限制自助結帳商品數量為15件以下，並規定每三台結帳機至少配備一名工作人員。

紐約郵報指出，令人意想不到的是，在自助結帳盜竊問題上，富裕族群反而比經濟困難者更有可能偷竊。去年的一項調查顯示，年收入超過10萬美元的美國家庭，其成員在自助結帳時行竊的可能性，是生活在貧困線以下者的兩倍。