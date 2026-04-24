我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

停火延長？川普：別催我 伊朗在內鬥…今日5件事

Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Trader Joe's季節限定的香蕉布丁風味冰淇淋近日悄然回歸，許多粉絲表示「...
Trader Joe's季節限定的香蕉布丁風味冰淇淋近日悄然回歸，許多粉絲表示「苦等一年終於等到了」。（圖片來自Trader Joe's官網）

美國連鎖超市Trader Joe's再度掀起甜點話題。近期一款讓消費者「等了一整年」的冷凍甜點悄然回歸賣場，引發社群平台熱烈討論，不少粉絲直言，一看到上架就立刻入手囤貨。

此次回歸的產品為季節限定的「香蕉布丁風味冰淇淋（Banana Pudding Flavored Ice Cream）」。Allrecipes編輯Bailey Fink曾表示，該款甜點「好吃到讓人一口接一口，甚至連續挖了好幾匙仍停不下來」。目前該商品已在部分門店重新上架，但品牌尚未透過社群媒體正式宣布。

根據Trader Joe's產品介紹，該款冰淇淋主打將經典南方甜點香蕉布丁轉化為冷凍甜品，內容包含香蕉布丁風味冰淇淋基底，拌入香草威化餅乾碎，並加入鹹焦糖漩渦，強調「甜中帶鹹、口感層次豐富」，打造接近手工甜點的風味體驗。產品以品脫單位包裝販售，價格約為3.79美元，延續品牌一貫親民定價，也讓不少消費者選擇一次購買多盒囤貨。

這款冰淇淋靈感來自紐約知名甜點品牌Magnolia Bakery的人氣香蕉布丁。原版甜點以香草布丁、香蕉切片與香草餅乾層層堆疊聞名，吸引大批顧客排隊購買。Trader Joe's版本在此基礎上再升級，加入鹹焦糖元素，並融合香草威化餅乾碎，打造更豐富的口感層次。

隨著產品回歸，社群平台上也迅速出現大量討論。有員工分享，該產品在內部試吃時即大受歡迎；也有消費者坦言「一次直接買兩盒」，還有人激動表示「我已經等了一整年」。這款冰淇淋也受到許多華人的喜愛，有華人表示「特別好吃，香蕉味很濃郁，裡面有很多軟曲奇顆粒，口感層次很豐富。」

過去當該產品在官方Instagram亮相時，留言區常被粉絲湧入留言，紛紛要求品牌將其列為常態商品。有網友留言「請把它變成永久商品」，也有人直言「乾脆直接固定販售」。

此外，也有消費者分享創意吃法，例如將這款冰淇淋夾入比利時奶油鬆餅餅乾中製作成冰淇淋三明治，形容「做法簡單又非常好吃」，甚至進一步帶動相關商品的人氣與討論度。

世報陪您半世紀

社群媒體

上一則

趁麻醉伸狼爪 華人牙醫涉性侵病患近10年

下一則

「到了 再坐片刻」 專家:有益身心

延伸閱讀

Trader Joe's 12種甜品 被認為「最值得反覆回購」

Trader Joe's 12種甜品 被認為「最值得反覆回購」
45秒DIY餐廳級甜點 好市多冷凍新品爆紅

45秒DIY餐廳級甜點 好市多冷凍新品爆紅
Trader Joe's「爆漿起司」必買 華人力推布拉塔：口感濃、CP值高

Trader Joe's「爆漿起司」必買 華人力推布拉塔：口感濃、CP值高
冰淇淋上放龍蝦 德州「龍蝦冰淇淋」你敢挑戰嗎？

冰淇淋上放龍蝦 德州「龍蝦冰淇淋」你敢挑戰嗎？
小龍蝦+冰淇淋 甜鹹混搭驚豔 冰店顧客排隊嘗鮮

小龍蝦+冰淇淋 甜鹹混搭驚豔 冰店顧客排隊嘗鮮
好市多熱門甜點回歸 粉絲等不及要嚐鮮

好市多熱門甜點回歸 粉絲等不及要嚐鮮

熱門新聞

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

2026-04-20 14:11
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

2026-04-18 19:33
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

2026-04-20 22:04
隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中引發不少旅客困惑與爭議。（受訪者提供）

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

2026-04-19 22:05
傑克從小在中國農村長大，美國對他是遙不可及的夢。(示意圖取自Pexels.com)

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

2026-04-23 15:05

超人氣

更多 >
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢
中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚
Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年

Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年
好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味

好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康