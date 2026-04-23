好市多2026世界盃足球上架 華人收藏

好市多上架「2026世界盃」主題足球，色彩鮮艷。（記者邵敏╱攝影）

2026年世界盃足球賽將近，南加好市多 近日上架世界盃主題足球，吸引不少足球迷購買收藏。華人日前在洛杉磯蒙特利公園好市多門店，無意看到這款足球，趕緊買下。她表示，當天貨架上足球所剩不多，不確定接下來是否會補貨。

這款足球標價32.99美元，外包裝與球體印有「FIFA World Cup 2026」字樣，以及「CAN MEX USA」標誌，呼應2026年由美國、加拿大 與墨西哥 共同主辦的足球世界盃賽事。足球色彩鮮艷，以藍色為主色，搭配紅色流線與白色星形圖案，球身正面印有大力神盃圖樣，辨識度相當高，整體設計頗具美式風格，也帶有明顯的世界盃紀念意味。

華人高女士20日在南加州好市多購物，她表示，上周還未發現這款商品，猜測最近幾天剛上架。足球擺放在走道邊的陳列架上，吸引消費者注意。高女士說，當天數量不多，只有幾十個足球，不知道是不是已被搶購一波，她對還能買到一個非常驚喜，「我們雖然不是狂熱足球迷，但世界盃馬上就要在家門口舉辦，還是十分期待，收藏一個與賽事有關的足球，挺有意義。」

據國際足球聯合會（FIFA）官網顯示，2026年男足世界盃將於6月11日至7月19日舉行，由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦，這是世界盃歷史上首次由三個國家共同舉辦，同時也是首次擴至48支球隊。整屆賽事將在北美16座城市展開，包括洛杉磯和舊金山。

在賽事氣氛逐漸升溫的背景下，好市多上架世界盃主題足球非常應景。從公開商品介紹來看，這款球的賣點主要在於三點：一是帶有明確的2026年世界盃視覺元素，紀念意義強；其次5號球屬於標準比賽規格，適合青少年和成人日常使用；再則，30多美元的價格定位更容易讓一般家庭接受。

不過，從產品定位來看，這款好市多足球並不等同於2026年世界盃官方比賽用球。FIFA和adidas公布的本屆世界盃正式比賽球為TRIONDA Pro，強調四片式結構、熱粘合無縫表面，以及代表三大主辦國的綜合色彩設計，定位明顯更偏向專業比賽層級。相比之下，好市多門店上架的這款球更像是面向大眾消費市場的世界盃主題活動款，重點在於節慶氣氛、收藏屬性和日常實用性，而不是職業賽場級別的競技配置。