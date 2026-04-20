好市多會員專屬旅遊優惠助省錢 「住越多付越少」

Costco Travel推出多項旅遊優惠，包括「住得越多，付得越少」的酒店住宿計畫，例如住五晚只付四晚的費用。圖為該公司網站展示此計畫下的一所酒店住宿宣傳截圖。（Costco Travel官網）

好市多 （Costco ）會員預計可在2026年享受更多旅遊優惠，而能省下數以百元計的出行開支，因為這家零售商將擴大其預訂平台的相關旅遊福利，包括綑綁式酒店價格優惠、免費出租車 ，以及Costco電子購物卡優惠等。

福斯（FOX）新聞報導，好市多的旅遊優惠之一是綑綁式酒店套餐價格，可讓出遊人士以較低價換取停留多天的酒店住宿，是該公司的「住得越多，付得越少」計畫，例如住五晚，只需付四晚的費用。這些定價通常包含了一些強制性費用，就有助避免在結帳時產生預期不到的額外費用。

部分旅遊套餐還包含好市多電子購物卡。根據預訂情況，購物卡會在旅行開始時或結束後，透過電子郵件發出給客戶。好市多網站表示，這些電子購物卡可在其網站上或實體店進行購物，獲得的積分可用於未來的購物開支，例如購買食品雜貨或其他日用品。

透過好市多平台預訂出租車，會是另一種省錢方式。在某些情況下，部分租車公司會免除額外駕駛費用，否則這些費用會增加出行的總成本。

「福斯數位新聞」（Fox News Digital）先前曾報導，Costco Travel提供的優惠服務吸引了希望省錢的旅遊人士廣泛關注。這些優惠服務包括允許會員透過使用好市多指定的合作夥伴商號，來預訂度假套餐、郵輪和出租車服務。若使用綑綁式服務的話，會享有更多額外優惠。

旅遊專家勞裡（Bobby Laurie）對訴福斯數位新聞表示：「他們（好市多）會將原本賺取到的部分佣金，轉化為預訂行程者的福利或獎賞。」

Reddit等線上論壇的貼文提到，許多旅客對Costco Travel的體驗都很正面，尤其對客戶服務及出租車價格感到滿意，一位用戶更形容其服務「無可匹敵」。

然而，好評也非一面倒。Costco Travel要求成為會員，才可享預訂服務；與大型的線上旅行社相比，其提供的項目選擇較為有限；對於尋求高度個人化的旅程或精緻住宿的旅客來說，或感到Costco Travel提供的選擇較少。