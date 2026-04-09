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好市多人氣白吐司 會員：口感、品質下滑

洛杉磯訊
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許多消費者反映，人氣品牌Dave's Killer Bread旗下的白吐司「Wh...
許多消費者反映，人氣品牌Dave's Killer Bread旗下的白吐司「White Bread Done Right」口感與品質下滑。(圖片來自好市多官網）

好市多一向是民眾採購日常食品的熱門據點，其中麵包區同樣受關注。賣場內不僅販售貝果、英式鬆餅，也提供多款適合製作花生果醬三明治與日常餐點的切片吐司。不過，根據美食網站Tasting Table近期對好市多切片麵包的評比，部分產品值得購買，但也有商品被點名應避免。

人氣品牌Dave's Killer Bread旗下的「White Bread Done Right」白吐司，因顧客評價不佳，被Tasting Table列為不推薦選項。

報導指出，儘管該品牌的英式鬆餅廣受好評，但這款白吐司在消費者之間口碑明顯較弱。不僅在好市多網站評分偏低，也有不少顧客反映口感與品質下滑，形容麵包偏乾、質地不佳，甚至直言「品質不如以往」，整體評價因而受影響。

在社媒上，消費者對這款產品亦多有批評。有網友在Reddit留言，「不喜歡它黏在上顎的感覺」，也有人直言「這款麵包被過度吹捧」。此外，由於好市多採大份量販售，該產品為雙包裝、總重達48盎司，一旦購買後發現不合口味，往往難以吃完，進一步放大負面體驗，甚至有消費者戲稱「更適合拿去做麵包丁，而不是拿來夾三明治」。

另有網友指出，該品牌的「多穀種子麵包」風味出色，但白吐司「絕對不值得購買」。根據資料，「White Bread Done Right」在品牌官網僅獲5分制中的3.6分，表現亦不及同品牌其他產品，如好市多亦有販售的「21 Whole Grains and Seeds」全穀麵包。

該款白吐司主打健康取向，除有機小麥與全麥麵粉外，還添加有機斯佩耳特小麥（Spelt）、大麥、黑麥、小米、藜麥及馬鈴薯粉等多種穀物成分。儘管部分消費者因其較健康的配方而購買，但實際食用體驗卻出現分歧。有消費者認為口感過於柔軟甚至黏牙，也有人指出品牌整體產品近年有變乾的趨勢。

專家建議，面對好市多大包裝商品，消費者可利用試吃或選擇其他評價較佳的白吐司產品，以降低踩「雷」風險並確保食用體驗。

好市多

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