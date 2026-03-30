好市多暢銷即食煙燻三文魚 華人讚好吃不貴

好市多出售的挪威煙燻三文魚，開袋即食，好吃不貴。（記者邵敏／攝影）

南加好市多 門店有一款來自挪威 的煙燻三文魚，打開包裝就可食用。每袋有三種不同口味，份量多，既可作為零食小吃，也可當作一道菜。華人 顧客長年購買存放冰箱，稱其「方便好吃，價格也不貴」。

洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）好市多貨架上，這款藍色包裝的三文魚產品名為「煙燻挪威大西洋三文魚片（Smoked Norwegian Atlantic Salmon Slices）」，每盒重量為12盎司（約341克），售價13.89美元。由於三文魚已切好薄片，吃時無需再做任何處理，開袋即食非常省事。

華人Emily張回購這款煙燻三文魚多次，對於喜歡煙燻口味的顧客，她極力推薦。Emily曾在多家超市買過煙燻三文魚，但她認為，好市多的口味最好吃、性價比也最高。「第一次吃很驚艷，之後每個月都會買一袋放在冰箱，想吃隨時拿出來。」Emily說，孩子平時不喜歡吃三文魚，唯對這款情有獨鍾。

從包裝上看，這款三文魚切成薄片整齊排列，橙紅色魚肉紋理清晰，每袋三種不同風味。第一種是經典的原味煙燻三文魚（Traditional Smoked Salmon），保留挪威三文魚本身的鮮甜與煙燻香氣，口感細緻滑嫩。

第二種為蒔蘿風味煙燻三文魚（Dill Seasoned Smoked Salmon），加入歐洲料理常見的蒔蘿香草，淡淡清香與三文魚油脂相互平衡，口味清爽。

第三種黑胡椒風味煙燻三文魚（Black Pepper Smoked Salmon），微微辛香，風味更濃郁，適合喜歡口感層次豐富的消費者。袋子裡附有一小包蜂蜜芥末蒔蘿醬（Honey Mustard Dill Sauce），可蘸醬享用三文魚，當然也可自配調料食用。社群媒體上，華人網友分享這款產品的購買心得。有網友建議，可配檸檬汁、黑胡椒或洋蔥食用，風味更豐富。

煙燻三文魚在西式餐點中常見，很多人喜歡配貝果（bagel）、奶油起司或沙拉，作為一頓營養豐富的早餐享用。吳先生也推薦好市多這款三文魚，他分享，同類煙燻三文魚在洋人超市價格比較高，有時小包就需十多美元，好市多大包裝很划算。「周末做個簡單的brunch，煙燻三文魚配麵包、雞蛋和水果，看起來就像高級餐廳的早餐。」

除了西式吃法，一些華人家庭也會將煙燻三文魚用於亞洲料理，例如搭配壽司、涼拌沙拉，或夾在三明治裡作為輕食。吳先生表示。從包裝資訊看，這款三文魚由品牌商家Foppen生產，該品牌在歐洲有多年煙燻魚製作經驗。包裝同時標示「養殖過程未使用抗生素」，對於重視食品安全的消費者來，這也是一大賣點。