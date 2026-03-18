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山姆結帳效率高 好市多擬推自動付款

洛杉磯訊
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山姆會員店近期在購物體驗上推出重大調整，而這項改變正好針對許多好市多會員長期抱怨結帳排隊時間過長。（本報世說新聞檔案照）
山姆會員店近期在購物體驗上推出重大調整，而這項改變正好針對許多好市多會員長期抱怨結帳排隊時間過長。（本報世說新聞檔案照）

在美國會員制大型賣場中，好市多（Costco）與山姆俱樂部（Sam's Club）長期被視為彼此最直接的競爭對手。兩家公司財務表現都相當穩健，但雙方仍不斷透過價格、服務與技術創新，試圖吸引對方的會員轉投自家陣營。

從商品品質與品牌形象來看，好市多向來擁有一定優勢。其自有品牌Kirkland Signature在消費者間的評價普遍高於山姆的Member's Mark。在會員費方面，山姆則更具價格競爭力，其一般會員年費為50美元，Plus會員為110美元；相比之下，好市多的金星會員（Gold Star Membership）年費為65美元，黑鑽卡會員（Executive Membership）則為130美元。

根據財經資訊網站The Street報導，近期，山姆會員店在購物體驗上推出重大調整，而這項改變正好針對許多好市多會員長期抱怨的一個問題：結帳排隊時間過長。

據報導，不少消費者表示，若在周末或尖峰時段前往好市多購物，結帳往往需要排隊很久。雖然好市多已設置自助結帳區，希望縮短排隊時間，但部分會員認為實際效果有限。有網友抱怨，他所在的好市多門店沒有手持掃描器，也缺乏員工協助，六個自助結帳機只有一名員工看顧，導致過程仍然不順暢。

相比之下，部分消費者認為山姆在結帳體驗上更為便利。一名網友表示，山姆的手機應用程式提供「Scan & Go」功能，顧客可以在把商品放入購物車時同步掃描，結帳時只需在出口讓工作人員掃描二維碼即可離店。

根據Fox Business報導，山姆目前正計畫在其約600家門店逐步取消傳統收銀台。未來顧客可透過手機應用程式掃描商品完成購物，離店時再由AI掃描系統自動核對購買紀錄，打造更流暢的購物流程。

這項技術也可能解決另一個常見抱怨──在門口排隊接受收據檢查。長期以來，好市多會員在離開門店時需要出示收據，讓員工核對購買商品。

The Street的報導指出，若山姆在結帳效率方面明顯領先，好市多仍可能面臨會員流失的壓力。

不過，好市多也並未完全按兵不動。在2026年第二季財報電話會議上，執行長Ron Vachris表示，公司正在測試新的自動付款站，讓會員可為預先掃描的商品快速完成付款。若相關技術未來全面推行，好市多的結帳流程可能得到改善。

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