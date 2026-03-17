我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飆上每桶153美元 中東原油破歷史紀錄

經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

目標百貨迎春 逾3000項商品降價

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
目標百貨將陸續調降超過3000項商品價格。(美聯社)
目標百貨將陸續調降超過3000項商品價格。(美聯社)

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，為迎接春季，總部位於明尼蘇達州的零售業巨頭目標百貨（Target）宣布，從3月起陸續調降超過3000項商品價格，包括服飾、居家用品、嬰兒用品及部分食品、飲料等，折扣幅度約在5%至20%間。

目標執行副總裁兼首席商品官席爾維斯特（Cara Sylvester）表示，「忙碌的家庭在春季添購居家用品與衣物時，會更重視商品性價比。我們致力讓顧客更容易以更低價買到他們喜歡的時尚單品與超值商品。」

此次降價商品包括符合春季潮流的女性服飾與童裝、各式鞋款及季節性居家用品，如寢具、毛毯、床單等。目標也將調降部分日常必需品價格，如嬰兒用品、儲藏室必備食材及居家用品等。目標指出，這波降幅是延續2025年已實施的數千項商品價降措施，並搭配原本就有的日常優惠與每周促銷活動。消費者可透過會員忠誠計畫Target Circle享受更多優惠。

該公司近年來面臨不少挑戰。2025年歷經裁員與持續性的銷售低迷，也面臨品牌形象與政治壓力，包括外界對其「多元、公平與包容」（DEI）政策調整與批評，部分抗議人士要求公司對明尼蘇達州移民法行動表態等。目前公司由費德爾克（Michael Fiddelke）領導，他於2026年接任執行長。

世報陪您半世紀

洛杉磯

上一則

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

下一則

朋地山購物中心蕭條僅存零星商家 華人業者：地點不錯 很可惜

延伸閱讀

罕見調整日程 亞馬遜Prime Day或提前在6月舉行

罕見調整日程 亞馬遜Prime Day或提前在6月舉行
媒體爆料 指今年亞馬遜Prime Day會提前在6月舉行

媒體爆料 指今年亞馬遜Prime Day會提前在6月舉行
好市多會員集體訴訟 要求退還因關稅漲價款項

好市多會員集體訴訟 要求退還因關稅漲價款項
不超過3美元 麥當勞擬4月推新折扣

不超過3美元 麥當勞擬4月推新折扣
Saks重整… 近百年芝據點5月底熄燈 僅留高績效門市

Saks重整… 近百年芝據點5月底熄燈 僅留高績效門市
Saks重整 近百年芝市據點5月底熄燈

Saks重整 近百年芝市據點5月底熄燈

熱門新聞

校友周聖崴表示，XA不僅塑造了他的創作道路，也改變了他面對自我與藝術的方式。圖為他和同屆同學的合影。（周聖崴提供）

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

2026-03-14 19:00
好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
一些洛杉磯居民使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。（示意圖由ChatGPT生成）

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

2026-03-13 16:08
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

冬奧金牌劉美賢「mogging」惹議 立即「致歉」

2026-03-10 02:17

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…