目標百貨迎春 逾3000項商品降價

目標百貨將陸續調降超過3000項商品價格。(美聯社)

洛杉磯 福斯新聞台FOX 11報導，為迎接春季，總部位於明尼蘇達州的零售業巨頭目標百貨（Target）宣布，從3月起陸續調降超過3000項商品價格，包括服飾、居家用品、嬰兒用品及部分食品、飲料等，折扣幅度約在5%至20%間。

目標執行副總裁兼首席商品官席爾維斯特（Cara Sylvester）表示，「忙碌的家庭在春季添購居家用品與衣物時，會更重視商品性價比。我們致力讓顧客更容易以更低價買到他們喜歡的時尚單品與超值商品。」

此次降價商品包括符合春季潮流的女性服飾與童裝、各式鞋款及季節性居家用品，如寢具、毛毯、床單等。目標也將調降部分日常必需品價格，如嬰兒用品、儲藏室必備食材及居家用品等。目標指出，這波降幅是延續2025年已實施的數千項商品價降措施，並搭配原本就有的日常優惠與每周促銷活動。消費者可透過會員忠誠計畫Target Circle享受更多優惠。

該公司近年來面臨不少挑戰。2025年歷經裁員與持續性的銷售低迷，也面臨品牌形象與政治壓力，包括外界對其「多元、公平與包容」（DEI）政策調整與批評，部分抗議人士要求公司對明尼蘇達州移民法行動表態等。目前公司由費德爾克（Michael Fiddelke）領導，他於2026年接任執行長。