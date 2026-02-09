好市多4.99元烤雞 專家：添加物在FDA列管內

多名專家指出，好市多烤雞中的磷酸鈉與卡拉膠目前均由FDA列管為食品添加物，並認定在特定使用方式與劑量下屬於安全。（本報檔案照）

好市多 （Costco）長年熱賣、售價4.99美元的烤雞，近日因成分標示問題引發爭議。兩名加州 居民日前對好市多提起訴訟，指控業者涉嫌不實廣告，指出該款烤雞宣稱「不含防腐劑」，但實際成分中卻含有磷酸鈉（sodium phosphate）與卡拉膠（carrageenan）兩種食品添加物，恐誤導消費者。

磷酸鈉與卡拉膠廣泛存在於美國市售食品與飲料中，應用於數以萬計的產品，其功能包括提升食品穩定性、保持濕潤度，並在部分情況下抑制細菌生長。相關爭議也引發消費者關注，這些添加物是否會對人體健康造成影響。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的報導，多名食品科學與營養專家指出，磷酸鈉與卡拉膠目前均由美國食品藥物管理局（FDA）列管為食品添加物，並認定在特定使用方式與劑量下屬於安全食品。對大多數人而言，適量食用含有這兩種成分的烤雞，並不會構成健康風險，但部分族群仍需留意。

專家指出，目前關於長期、大量攝取卡拉膠與磷酸鈉的健康影響，科學證據仍有限。現有研究多來自動物實驗、體外細胞研究或小規模人體研究，尚缺乏大規模、長期的隨機臨床試驗，因此難以得出明確結論。此外，由於這兩種添加物存在於許多常見食品中，單獨評估好市多烤雞對健康的影響並不容易。

史丹福大學 研究型營養師佩雷爾曼（Dalia Perelman）表示，若只是偶爾食用好市多烤雞，並不構成健康問題。她指出，少量攝取磷酸鹽（phosphate）與卡拉膠對健康人體而言並無大礙，體內多餘的磷酸鹽可透過腎臟排出。不過，她也提醒，產品成分標示僅列出原料，並未說明實際含量，因此攝取劑量仍是關鍵因素。她指出，食用三盎司雞肉或半隻雞，在攝取量上差異甚大，而長期攝取的影響目前仍缺乏明確答案。

好市多方面表示，磷酸鈉與卡拉膠的使用目的在於在烹調過程中維持濕潤度、口感與產品一致性，並非用作防腐用途。公司也已移除商品與線上簡介中「不含防腐劑」的相關字樣。

倡議食品安全的非營利機構「公共利益科學中心」首席食品添加物科學家Thomas Galligan表示，他不認為這起訴訟代表消費者應停止食用好市多烤雞。他指出，該產品在營養層面或許仍有其他需注意之處，例如鈉含量偏高，但此次訴訟中提及的磷酸鈉與卡拉膠，並非他目前最擔心的健康風險來源。