Ross百貨年度清倉 以最低價0.49元攬客

記者劉子為/阿罕布拉報導
零售商Ross一年一度的超低價清倉於26日在全美門市登場，引發消費者搶購。（記者劉子為/攝影）
零售商Ross一年一度的超低價清倉於26日在全美門市登場，引發消費者搶購。（記者劉子為/攝影）

49美分買名牌鞋，甚至一整車商品只花幾十美元？連鎖折扣零售商Ross一年一度的超低價清倉於26日在全美門市登場，引發消費者搶購。記者當日實地走訪位於南加州阿罕布拉（Alhambra）的Ross門店發現，即便開門已超過一小時，店內人潮仍未消退，結帳區持續排起長隊，許多消費者的購物車都「收穫滿滿」。

Ross的「49美分清倉日」是各門市在季節交替期間，為清理舊庫存所進行的階段性降價。根據AOL的報導，依過往經驗，每年1月中下旬至月底，部分商品價格會被下調至0.49美元，引發民眾搶購。

記者於26日上午10時30分抵達阿罕布拉門市，該店當日上午9時30分開門。現場可見西裔與華人顧客，不少消費者推著購物車在店內穿梭。由於已開門一段時間，部分貨架明顯被翻動過，陳列略顯凌亂，清倉區亦出現空架，顯示已有相當數量商品被搶購。

不過，即便如此，現場仍可找到部分貼粉紅色標籤的折扣商品。記者觀察到，一件Forever21襯衫標價6.49美元，一條長褲僅售0.99美元，一雙高跟鞋售價3.99美元，一件耐克（Nike）連帽衛衣標價12.99美元，還有部分保健品約4.49美元。若願意花時間仔細翻找，仍有機會淘到價格具吸引力的商品。

除粉紅色清倉標籤外，現場亦有不少紅色和橙色標籤的降價商品。例如一款愛迪達（Adidas）背包幾乎以半價出售，還有DKNY、Tommy Hilfiger等知名品牌的服飾也近半價出售。

一名受訪西裔顧客表示，她當天早上9時便抵達門市附近，但看到門口已排起長隊，便選擇稍晚再進店。她指出，事前做足準備的消費者多半在開門前就已排隊，第一時間進場搶購粉紅標籤商品，因此到較晚時段，最超值的商品往往已被掃空。

記者實際觀察發現，現場只能找到少量粉紅標籤的超低價商品，而且多為需求較小或吸引力有限的物品。想要買到低價好物，不僅需要盡早到店搶購，也相當依賴運氣。

根據網路社群分享，有華人消費者成功以0.49美元購入Tommy Hilfiger或Vans等品牌鞋款，也有人以0.49美元買到CK品牌的服飾，甚至僅花20多美元便購得大量玩具與賀卡。

根據AOL的報導，Ross的清倉並非一日限定，即使過了26日，部分門市仍有機會找到折扣商品，但品項與數量將視各店庫存而定，消費者是否能淘到心儀商品，仍取決於到店時間與運氣。

清倉折扣商品中也包含知名品牌，圖為一件標價12.99美元的耐克連帽衛衣。（記者劉...
清倉折扣商品中也包含知名品牌，圖為一件標價12.99美元的耐克連帽衛衣。（記者劉子為/攝影）
一條僅售0.99美元的長褲。（記者劉子為/攝影）
一條僅售0.99美元的長褲。（記者劉子為/攝影）

阿罕布拉 華人 加州

