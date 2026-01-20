好市多推新品 花生醬怪獸餅乾超人氣

好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

美國連鎖量販龍頭好市多 （Costco ）近日為旗下烘焙部門再添新品，正式在全美門市推出全新甜點「花生醬怪獸餅乾」（Peanut Butter Monster Cookies），消息發布後迅速在社群媒體 上引發熱議，不少消費者直呼「等不及要嘗嘗」。

據洛杉磯福斯電視台FOX11報導。好市多本周透過官方Instagram發文宣布新品上市，聲稱：「花生醬愛好者們，這款就是為你們準備的！全新的花生醬怪獸餅乾已在好市多烘焙部門登場。」

根據美食媒體Delish報導，花生醬怪獸餅乾每盒24個，採用帶有褐色奶油風味的餅乾麵糰製作，內含花生醬糖果、花生醬巧克力豆、燕麥與巧克力塊，主打濃郁口感與多層次風味。

新品一推出，立刻吸引大量網友留言分享期待與試吃心得。有消費者留言表示「這是最好吃的餅乾！」也有人說「真的等不及要試試看」，更有花生醬愛好者直言「看到就愛上」。

花生醬怪獸餅乾加入好市多烘焙部門既有產品行列，目前門市販售的品項還包括藍莓奶油瑪芬（blueberry and cream muffins）、奶油可頌（butter croissants）、巧克力塊餅乾（chocolate chunk cookies）、起司蛋糕（cheesecakes）及各式丹麥酥點心（danishes），長期以高CP值與穩定品質受到消費者青睞。

此次新品上市之際，正值Costco Wholesale公布假期購物季亮眼的銷售成績。該公司日前在2026年第一季財報電話會議中透露，僅感恩節前的三天內，全美門市共售出約450萬個派，平均每家門市銷量約7000個，創下歷年新高。

此外，好市多也正測試「掃描即走（scan-and-go）」結帳技術，期望進一步提升購物效率與消費體驗，因應Sam's Club與 BJ's等競爭對手已導入類似服務。

報導說，截至截稿前，好市多尚未就新品銷售表現回應媒體詢問。