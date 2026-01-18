5種好市多自有品牌商品 顧客稱離不開

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

MSN報導，好市多 （Costco）長期以「高品質、大份量、低價格」聞名，而其自有品牌Kirkland Signature更被視為同類商品中的標竿。許多Kirkland商品係來自其他知名公司的成熟產品，僅以自有品牌重新包裝，讓好市多得以用更實惠的價格，提供橫跨食品、飲品、家庭用品、服飾，甚至藥品與汽油等多元選擇。

一名消費者分享，以下5項Kirkland商品已成為她廚房中不可或缺的「常備珍寶」。

1. 生堅果

Kirkland的腰果、杏仁、開心果與榛果以價格與品質兼具著稱，不僅可直接食用，也能打碎後加入咖哩、醬汁、烘焙食品，甚至自製堅果醬或植物奶，用途極為廣泛。

2. 咖啡 豆

Kirkland義式濃縮咖啡豆口感順滑、風味濃郁，長期受到家庭咖啡愛好者青睞，尤其在需要大量咖啡粉的冷萃咖啡製作上，更顯高CP值；消費者表示，一袋兩磅半的咖啡豆可使用好幾周，且品質亦不下滑。

3. 氣泡水

Kirkland氣泡水以多種風味－檸檬、萊姆和葡萄柚等－與低單價著稱，每罐約23美分，被視為LaCroix的平價替代品，適合日常飲用或調製低酒精、無酒精飲品，同時限制糖分攝取。

4. 帕馬森乾酪（Parmigiano Reggiano）

這款經24個月熟成的正宗義大利 起司，價格比一般零售低約四成，風味濃郁，適合用於義大利麵、沙拉與湯品。一塊乾酪如果妥善包裝並冷藏，可保存很久。

5. 有機楓糖漿

Kirkland楓糖漿帶有濃厚木質香氣，不僅適合早餐淋醬，也常被用於烘焙或料理，取代精製糖與蜂蜜。

報導指出，正是這類兼具品質與價格優勢的商品，使Kirkland成為許多消費者心中的廚房必備品牌。