繳好市多會員費划算嗎？ 買這些商品馬上回本甚至倒賺

在好市多購買很多商品，都能讓會員費輕鬆回本。（記者邵敏／攝影）

好市多 一直以低價大宗商品聞名，但價格不菲的會員費，可能會讓一些精打細算的購物者望而卻步。這家零售業巨頭的金星會員（Gold Star Membership）年費65美元，黑鑽卡會員（Executive Membership）年費130美元，許多人質疑成為會員，是否真的物有所值。

據紐約郵報日前報導，好市多一位新會員提出這個問題：如果不是大宗商品採購者，除了在好市多自營加油站加油外，購買哪些商品可以讓會員費物有所值？對於這個問題，很多購物者都有不同的答案。

商業內幕（Business Insider）分析，在好市多購買某些商品，可以讓65美元的會員費輕鬆回本，甚至倒賺。為了得出結論，統計人員重點關注全年常用、保質期較長的商品，比較好市多、沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、亞馬遜（Amazon）等傳統零售商 的價格；並使用ChatGPT估算兩口之家的商品全年消耗量。

商業內幕計算商品的「回本指數」（Payback Score），顯示一年在好市多購買該商品後，會員費能節省多少。指數為100，表示一年節省金額正好等於會員費；指數200，則表示節省金額是會員費的兩倍；指數50，表示該商品可以抵銷一半會員費。

統計結果，寵物 食品是好市多最划算的商品之一。一袋38磅的Blue Buffalo狗糧，在好市多售價65美元，其他零售商約111美元。如果一年購買兩包同樣的寵物食品，節省金額就超過會員費。這款寵物食品的回本指數高達713，意味著節省金額不僅可以支付會員費，還能省下六倍的商品成本。

對於年輕的父母來說，尿布和嬰兒濕紙巾同樣非常划算，「回本指數」高達373，足以抵消會員費。在好市多，一大包好奇（Huggies）尿布售價50美元，其他零售商約70美元。購買不到四次，就能讓會員費回本。另一項商品對父母也十分有利，一大罐雅培（Similac）奶粉在好市多售價55美元，其他大型零售商則要68美元，購買五次即可抵掉會員費，回本指數為240。

好市多出售的兩磅裝星巴克派克市場（Starbucks’Pike Place）烘焙咖啡豆，每磅8.4美元，其他零售商通常售價每磅約12美元。如果家庭每年消耗30磅咖啡豆，那會員費的「回本指數」為166分，也就是說，只需消耗18磅咖啡豆，即可抵銷會員費。奶酪愛好者在好市多也能省錢，假設一個家庭每年消耗25磅乳酪，這家零售業巨頭出售2.5磅的Tillamook切達乾酪，每磅4美元，比其他地方便宜近3美元。「回本指數」102分，幾乎正好抵銷會員費。

此外，好市多以其種類繁多的紙製品聞名，這些衛生紙也是會員費「回本利器」。30卷裝的Charmin衛生紙，每卷約1.1美元，比在其他零售店便宜37美分。如果一個家庭每年購買四包衛生紙，會員費回報將高達67%。

商業內幕指出，這些分析的前提是會員不在好市多進行其他任何消費，但根據經驗，大多數人在好市多的消費遠不止這些。數據顯示，消費者在店內每分鐘平均花費約1.75美元，平均逛店37分鐘，總共花費約為64.75美元，相當於一年的金星會員費。