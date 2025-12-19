逾時不候 現在加入Costco金星會員實際費用只有25元

我的頻道

編譯組/綜合報導
65美元的Costco會員方案一次到位。(美聯社)
如果正考慮加入Costco，現在是最佳時機，而且還有額外好康。只要65美元，即可購買為期一年的Costco Gold Star會員資格，不僅可使用遍布美國與波多黎各的500多家賣場，還可獲得一張價值40美元的Costco數位購物卡（Digital Costco Shop Card）。會員方案另包含一張免費的「家庭卡」，讓同一地址的另一位成人也能共享會員福利。

Costco不只是大包裝與量販購物，更主打便利與多元選擇。持Gold Star會員資格，可在實體賣場、Costco.com線上購物，並使用Costco Services相關服務，包括加油站、眼鏡部、藥局及助聽器中心等。會員需在首次到店前完成線上兌換與啟用，方可獲得數位購物卡；該購物卡將於兩周內以電子郵件寄送，提醒會員留意垃圾郵件或垃圾信件匣。

從Kirkland Signature™ 自有品牌，到Dyson、KitchenAid、LG等知名品牌商品，Costco提供多元選擇，可滿足多數家庭日常所需。Gold Star會員資格亦可在全球Costco據點使用，不限於美國與波多黎各，提供更高的購物彈性。

數位Costco購物卡可於實體與線上通路使用，兌換流程簡單明確。會員資格有效期限為一年，期間並提供基本客服支援。需注意的是，此優惠僅適用於新會員，或會員資格已失效滿18個月者；每個會員方案僅附贈一張數位購物卡。

現在就以65美元加入為期一年的Costco Gold Star會員，即可獲得40美元數位購物卡，一次享受便利、選擇與多重會員優惠，為你的假期採購做好萬全準備。

Costco 加油站 藥局

南加男二度遭竊 贓物藏AirTag追賊 警因為這原因無法搜查

爾灣警創意抓賊 社媒幽默通緝意外收穫線索

