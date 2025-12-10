好市多冷凍煎餃怎樣做會好吃？ 5分鐘氣炸鍋超簡單

好市多販售的Ling Ling雞肉蔬菜煎餃，適合氣炸。（取自costco官網）

Food Republic報導，除了享受自己動手做的成就感，市售美味的煎餃 、鍋貼，一直是許多人最愛的「方便料理」。迷人的小餃子 內，塞滿肉和蔬菜等餡料，外層裹上麵皮。烹煮時，若能在外層煎出微微焦香，那更是「美味加倍」。

好市多 （Costco）一款Ling Ling雞肉蔬菜煎餃（Ling Ling Chicken & Vegetable Potstickers），可說是氣炸煎餃愛好者「夢幻逸品」。若無好市多會員，也可透過Instacart等食材外送服務下單（但商品恐有額外加價）。

與其他冷凍小吃一樣，這袋4.2磅重的煎餃有多種料理方式，然以這款煎餃來說，用氣炸鍋料理，可能最符合心中想要的口感：不是蒸煮後的那種柔軟，而是咬起來酥脆的外皮。Food Republic建議，可先將冷凍煎餃拌上一些油，再用華氏370度（約攝氏188度）氣炸最多五分鐘即可。

若擔心外皮太過酥脆者，可先在平底鍋裡將煎餃蒸煮一下（有Reddit用戶分享自己先煮過再蒸），再用氣炸鍋快速加熱。如此一來，蒸煮可確保內餡柔軟多汁，快速氣炸後可使外皮酥脆，形成獨特的雙重口感。

儘管氣炸鍋是料理煎餃最佳方式之一，但也可運用一些專家技巧提升整體完美度。其中，「搭配完美沾醬」可達到重要「點睛」效果，深色的醬油能帶來濃郁鹹香；甜酸醬汁則可平衡酸甜風味；也可參考能讓拉麵加分的甜辣醬，它會在煎餃外層形成一層亮澤糖香與微辣風味，讓煎餃美味大升級。