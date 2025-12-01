我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

好市多「網購星期一」上線 實體店不享相同折扣

洛杉磯訊
好市多將於12月1日正式上線「網路星期一」促銷活動，讓會員在家即可選購節慶優惠。（美聯社）
好市多將於12月1日正式上線「網路星期一」促銷活動，讓會員在家即可選購節慶優惠。（美聯社）

好市多（Costco）將於12月1日正式上線「網購星期一」（Cyber Monday）促銷活動，讓會員在家即可選購節慶優惠。此次活動僅限線上，門市不提供相同折扣，除電子產品外，廚房工具、家用品與兒童玩具等多項商品也同步降價。

根據Primetimer網站提供的資訊，好市多今年的折扣從萬聖節起便陸續推出，11月更出現多波促銷，至「黑色星期五」期間達到高峰。最後一波降價將持續至12月1日，為期數周的活動在當天結束。若消費者錯過先前的折扣，這波網路星期一仍提供另一個節省預算的機會。

今年優惠涵蓋科技、家具、美妝、兒童用品及電子禮品卡等多個品類。例如Samsung27.4立方呎大容量雙門冰箱可省下500美元；Henredon Murphy旋轉椅折後299.99美元，較原價便宜70美元；Roborock QX Revo掃拖機器人折後429.99美元，減價150美元並免運費；Mason電動頭枕真皮躺椅折後499.99美元，可省200美元；Centr折疊式跑步機折後699.99美元，便宜300美元；Gourmia 45夸脫大容量氣炸烤箱售價159.99美元並免運費；Nespresso Vertuo Next Deluxe咖啡機組含奶泡器與膠囊，降價40美元；Vitamix Alta果汁機折後299.99美元，同樣免運。

科技類產品折扣同樣受到關注。KitchenAid六夸脫立式攪拌機組合購買可省100美元；AirPods第四代限時99.99美元，優惠至12月1日；MacBook Pro 14吋（M4晶片、16GB RAM、1TB容量）折後1549.99美元，可省200美元；Apple Watch Ultra 3（GPS+行動版）降至799.99美元，便宜80美元；另一款搭載M4 Pro的14吋MacBook Pro擁有24GB RAM與1TB容量，折後售價2099.99美元，省下250美元；搭載M4的Mac mini（16GB、256GB）折後479.99美元，可省100美元；iPad Pro 11吋Wi-Fi版（256GB）售價699.99美元；Apple AirTag四入組優惠價64.99美元；PlayStation 5 Slim主機組（含光碟機與控制器）降至479.99美元，較原價便宜120美元；Bose QuietComfort SC降噪耳機折後169.99美元，降幅達160美元。

其他品類如珠寶商品也有大幅降價，從戒指到項鍊最高可比原價低1500美元。Dyson Airwrap整套造型組便宜140美元並免運；LEGO套組折後起價49.99美元，依套組大小不同而異；多款電子禮品卡也列入促銷，包括Uber、AMC、Nordstrom、Shake Shack等品牌。

好市多 Apple Shake Shack

上一則

好市多節日限定蛋糕賣相好 華人：價格實惠

下一則

AI醫美可智能偵測膚質 但部分廣告確實過分宣傳

延伸閱讀

性價比高 好市多這款燉牛肉能百變各種三餐料理

性價比高 好市多這款燉牛肉能百變各種三餐料理
好市多「網購星期一」來襲 哪些優惠最划算？

好市多「網購星期一」來襲 哪些優惠最划算？
紐約華男賓州大肆買禮品卡 涉盜刷遭多項重罪指控

紐約華男賓州大肆買禮品卡 涉盜刷遭多項重罪指控
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
女掀衣露胸「惡搞」高雄好市多 還稱要賣自己 遭警送辦

女掀衣露胸「惡搞」高雄好市多 還稱要賣自己 遭警送辦
好市多賣飛天茅台 華人連買4瓶

好市多賣飛天茅台 華人連買4瓶

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企