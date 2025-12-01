好市多「網購星期一」上線 實體店不享相同折扣

好市多將於12月1日正式上線「網路星期一」促銷活動，讓會員在家即可選購節慶優惠。（美聯社）

好市多 （Costco）將於12月1日正式上線「網購星期一」（Cyber Monday）促銷活動，讓會員在家即可選購節慶優惠。此次活動僅限線上，門市不提供相同折扣，除電子產品外，廚房工具、家用品與兒童玩具等多項商品也同步降價。

根據Primetimer網站提供的資訊，好市多今年的折扣從萬聖節起便陸續推出，11月更出現多波促銷，至「黑色星期五」期間達到高峰。最後一波降價將持續至12月1日，為期數周的活動在當天結束。若消費者錯過先前的折扣，這波網路星期一仍提供另一個節省預算的機會。

今年優惠涵蓋科技、家具、美妝、兒童用品及電子禮品卡等多個品類。例如Samsung27.4立方呎大容量雙門冰箱可省下500美元；Henredon Murphy旋轉椅折後299.99美元，較原價便宜70美元；Roborock QX Revo掃拖機器人折後429.99美元，減價150美元並免運費；Mason電動頭枕真皮躺椅折後499.99美元，可省200美元；Centr折疊式跑步機折後699.99美元，便宜300美元；Gourmia 45夸脫大容量氣炸烤箱售價159.99美元並免運費；Nespresso Vertuo Next Deluxe咖啡機組含奶泡器與膠囊，降價40美元；Vitamix Alta果汁機折後299.99美元，同樣免運。

科技類產品折扣同樣受到關注。KitchenAid六夸脫立式攪拌機組合購買可省100美元；AirPods第四代限時99.99美元，優惠至12月1日；MacBook Pro 14吋（M4晶片、16GB RAM、1TB容量）折後1549.99美元，可省200美元；Apple Watch Ultra 3（GPS+行動版）降至799.99美元，便宜80美元；另一款搭載M4 Pro的14吋MacBook Pro擁有24GB RAM與1TB容量，折後售價2099.99美元，省下250美元；搭載M4的Mac mini（16GB、256GB）折後479.99美元，可省100美元；iPad Pro 11吋Wi-Fi版（256GB）售價699.99美元；Apple AirTag四入組優惠價64.99美元；PlayStation 5 Slim主機組（含光碟機與控制器）降至479.99美元，較原價便宜120美元；Bose QuietComfort SC降噪耳機折後169.99美元，降幅達160美元。

其他品類如珠寶商品也有大幅降價，從戒指到項鍊最高可比原價低1500美元。Dyson Airwrap整套造型組便宜140美元並免運；LEGO套組折後起價49.99美元，依套組大小不同而異；多款電子禮品卡也列入促銷，包括Uber、AMC、Nordstrom、Shake Shack 等品牌。