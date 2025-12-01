我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

好市多節日限定蛋糕賣相好 華人：價格實惠

記者王若然／洛杉磯報導
這款蛋糕高顏值，上面的金片頗顯節日氛圍。（記者王若然／攝影）
這款蛋糕高顏值，上面的金片頗顯節日氛圍。（記者王若然／攝影）

年底節假日的家庭聚會大餐，除美味可口的飯菜，還少不了令人期待的飯後甜點。北美好市多（Costco）也於這期間開始「發力」，推出好幾款節日限定蛋糕，最近推出的奶油布蕾長條蛋糕（Crème Brûlée Bar Cake）獲得不少華人顧客肯定。那麼這款蛋糕味道如何？華人更關心的問題：是否太甜？

這款奶油布蕾蛋糕在南加州好市多售價18.99美元，每個重約2磅6盎司。一個長條蛋糕大約可以分成20小份。這款蛋糕層次豐富，有六層。最下面一層由香草海綿蛋糕打底，底部有一層黃色的焦糖，上面一層是脆皮布蕾，再上面的層次分別是海綿蛋糕、奶油布蕾慕斯、海綿蛋糕以及最上面一層厚厚的打發奶油。值得一提的是，最上面的奶油做成了金色、白色的大理石質地，再撒上閃亮的金色亮片，顏值超高，頗有節日氛圍。

這款蛋糕甜不甜？經過實際品嚐，蛋糕比華人蛋糕店的要甜，但甜度不及大部分美國蛋糕。甜度主要集中在海綿蛋糕體，其他層沒有很甜。其中的海綿蛋糕是美國常見的蛋糕，與華人喜歡的鬆軟海綿蛋糕不同，這種海綿蛋糕質地比較粗，口感更濕潤，並且較甜。這款蛋糕贏在口感層次豐富，最上面的奶油綿密豐富，中間的慕斯有清甜的奶酪質感，而下面的脆皮更是錦上添花，讓多層次的口感一次性在口中爆發，非常值得回味。

不太能吃甜食的民眾，建議一次僅吃一小塊，配著咖啡，一切都剛剛好。

這款蛋糕共有六層，口感既綿密又酥脆，十分豐富。（記者王若然／攝影）
這款蛋糕共有六層，口感既綿密又酥脆，十分豐富。（記者王若然／攝影）

目前這款蛋糕在網路上的風評很好。一位華人網友評價：「中間乳酪挺好吃的，下面有一層跟摩卡蛋糕一樣脆脆的一層。總之我個人感覺好吃，而且不齁甜。」另一位網友評價：「是好吃的，最底下有層脆的有點甜，但是中間那層cream很不錯。頂層還有裝飾金點，很有秋冬的節日氣氛。」不過也有網友表示這款蛋糕還是偏甜。有網友評論，「剛吃一兩口感覺還可以，多吃幾口就有點膩了。我老公也吃了一塊，他覺得很甜。我吃得慢，而且我搭配著黑咖啡，所以還可以吧。想嘗試的還是可以買的。對蛋糕要求很高的就別買了，這絕對不如國內蛋糕好吃！」

目前尚不清楚這款蛋糕會供貨多久。不過根據其節日氛圍的造型，應該會在節日期間上架。好市多每年年底節假日都會推出節日新蛋糕，去年推出的楓糖山核桃蛋糕也廣受好評。

此外，在目前物價攀升的時代，這款好市多蛋糕相比一般烘培店的蛋糕，價格很實惠。根據Yelp上資料，一般超市的蛋糕，一個約40美元。在蛋糕店訂做的蛋糕價格還要更高。

華人 好市多 咖啡

上一則

北加兒童派對槍擊4死追凶 調查人員認「有預謀」

下一則

好市多「網購星期一」上線 實體店不享相同折扣

延伸閱讀

好市多「網購星期一」來襲 哪些優惠最划算？

好市多「網購星期一」來襲 哪些優惠最划算？
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
好市多賣飛天茅台 華人連買4瓶

好市多賣飛天茅台 華人連買4瓶
好市多茅台酒便宜？華人一口氣買四瓶

好市多茅台酒便宜？華人一口氣買四瓶
好市多新推焦糖布蕾蛋糕 為假日增添甜蜜時刻

好市多新推焦糖布蕾蛋糕 為假日增添甜蜜時刻

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企