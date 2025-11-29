我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

奇諾岡好市多賣279.99元飛天茅台 華人連買4瓶

記者王若然／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多出售的飛天茅台，500毫升售價279.99美元。（李先生提供）
好市多出售的飛天茅台，500毫升售價279.99美元。（李先生提供）

近日，有南加州居民稱，在好市多居然看到有賣貴州茅台酒。茅台酒一直以來以數量少、價格高為民眾熟知，有華人認為茅台酒在好市多的價格實惠，一口氣買入四瓶。

南加州居民李先生介紹，他11月23日到位於奇諾岡（Chino Hills）的好市多，驚喜地發現居然有中國大名鼎鼎的貴州茅台酒。好市多出售的這款茅台為500毫升飛天茅台酒，售價279.99美元。李先生表示，這是他第一次在好市多看到茅台酒，該價格很不錯，他一下子買了四瓶。他說，不管是送人還是自己喝，都很不錯。他買的時候，架子上還有很多茅台酒。

最近一周，有網友表示在爾灣和阿罕布拉市的好市多都看到這款茅台酒。

美國好市多出售茅台酒，吸引很多華人買家。不過也有網友認為，好市多的價格相較中國同款（約250美元）仍要貴一些。並且在一些美國本地華人超市中，也有茅台酒在售，價格也不錯。例如某南加州華資超市目前出售多種容量的貴州茅台，其中500毫升裝售價259.99美元。不過也有網友指出，好市多出售的茅台酒有質量保障，在中國國內目前市場上充斥著很多假茅台酒，一不注意就會買到假酒。

一位網友介紹，他很喜歡喝茅台酒，以前經常從機場免稅店帶來美國。如今好市多有售，價格也還可以，算上稅約300美元一瓶，以後不用從機場揹回來了。

在口感上，有網友認為，出口版的茅台酒口感與內銷版不一樣，中國國內的版本比較好喝。不過根據新浪財經2023年一篇文章，目前茅台酒內銷和出口版本口味一樣。文章指出︰「2019年之前，出口版茅台主要是給外國人設計的。口味偏淡一些，傾向於喜甜的口感，但是19年之後做了改變。」目前兩者口感基本一致。

有網友表示，好市多很多年前就開始賣茅台酒了，一直是斷斷續續有貨。以前是750毫升。

貴州茅台酒在中國以其卓越品質和獨特的醇香口感，屢次成為國宴指定用酒，馳名全球。根據茅台酒美國授權經銷商「大文行酒業有限公司」，茅台自2019年啟動「文化茅台」戰略，以百年傳承文化為核心，全面推動品牌國際化，目前在美國逐漸擴大市場普及。

想要在當地好市多購買茅台酒的民眾可以事先在好市多手機APP上搜索，先把地址換成附近的好市多，再輸入「Kweichow Moutai Feitian Baijiu」搜索；或直接輸入該產品編號：1891508。若民眾未在當地好市多店內看到該產品，可以諮詢店員。

李先生一口氣買了四瓶。（李先生提供）
李先生一口氣買了四瓶。（李先生提供）

好市多 華人超市 加州

上一則

時髦不貴 科技小物聖誕送禮新寵

下一則

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用 9成有假

延伸閱讀

女掀衣露胸惡搞高雄好市多 遭送辦

女掀衣露胸惡搞高雄好市多 遭送辦
好市多茅台酒便宜？華人一口氣買四瓶

好市多茅台酒便宜？華人一口氣買四瓶
世說新聞╱比好市多便宜？這家國際化超市成華人新寵

世說新聞╱比好市多便宜？這家國際化超市成華人新寵
好市多新推焦糖布蕾蛋糕 為假日增添甜蜜時刻

好市多新推焦糖布蕾蛋糕 為假日增添甜蜜時刻
趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」

趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」
火雞套餐PK 美食網站：山姆會員店幾完勝好市多

火雞套餐PK 美食網站：山姆會員店幾完勝好市多

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27
義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

2025-11-25 20:55

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗