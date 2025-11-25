90年代人氣美食重出江湖 麥當勞聖誕限定套餐12月開售

麥當勞推出限時「格林奇套餐」，12月2日起於美國指定門市開賣。(麥當勞官網)

今年聖誕假期快餐龍頭「麥當勞 」再度出招，攜手經典節慶故事「聖誕怪傑」（How the Grinch Stole Christmas!）中的反派角色格林奇（The Grinch），推出限時套餐「格林奇套餐」，自12月2日起於美國指定門市開賣，期間限定、售完為止。

此次主打產品中，最引人注目的是曾盛行於90年代美國但隨後淡出市場的「McShaker Fries」重返美國，搭配獨家「Dill Pickle Grinch Salt」調味包及搖搖袋，讓消費者可自行搖勻薯條，撒上酸香濃郁的醃黃瓜風味鹽，營造格林奇式的頑皮搗蛋氛圍。

格林奇套餐包含經典選項：顧客可選擇一份大麥克（Big Mac）或10塊麥克雞塊，搭配中杯飲料及McShaker薯條。McDonald's 表示，此次限量推出的McShaker薯條是首次於全美市場上市。除餐點外，每套套餐還附贈一雙「格林奇主題襪子」，共有四種大膽配色，襪面印有格林奇以手寫風格留下的「假日心情語錄」，亦可作為即興聖誕襪使用，呼應角色標誌性的「壞壞節慶幽默」。

此次合作由麥當勞與Dr. Seuss Enterprises共同推出，據官網稱，格林奇套餐將於12月2日起在全美參與活動的餐廳限量開售，售完為止。

此次推出的醃黃瓜（Dill Pickle）調味，也呼應近期美國速食市場掀起的「醃風味熱潮」。包括其他品牌推出的醃黃瓜醬炸雞、以整條醃黃瓜替代麵包製成的三明治等，都說明醃黃瓜風味已成為年輕族群的流行趨勢，格林奇套餐的薯條調味亦緊扣此一風潮。

麥當勞目前尚未公布格林奇套餐的建議售價，僅強調供應有限，建議消費者留意當地門市公告或官方App更新。