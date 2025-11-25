我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

90年代人氣美食重出江湖 麥當勞聖誕限定套餐12月開售

洛杉磯訊
麥當勞推出限時「格林奇套餐」，12月2日起於美國指定門市開賣。(麥當勞官網)
麥當勞推出限時「格林奇套餐」，12月2日起於美國指定門市開賣。(麥當勞官網)

今年聖誕假期快餐龍頭「麥當勞」再度出招，攜手經典節慶故事「聖誕怪傑」（How the Grinch Stole Christmas!）中的反派角色格林奇（The Grinch），推出限時套餐「格林奇套餐」，自12月2日起於美國指定門市開賣，期間限定、售完為止。

此次主打產品中，最引人注目的是曾盛行於90年代美國但隨後淡出市場的「McShaker Fries」重返美國，搭配獨家「Dill Pickle Grinch Salt」調味包及搖搖袋，讓消費者可自行搖勻薯條，撒上酸香濃郁的醃黃瓜風味鹽，營造格林奇式的頑皮搗蛋氛圍。

格林奇套餐包含經典選項：顧客可選擇一份大麥克（Big Mac）或10塊麥克雞塊，搭配中杯飲料及McShaker薯條。McDonald's 表示，此次限量推出的McShaker薯條是首次於全美市場上市。除餐點外，每套套餐還附贈一雙「格林奇主題襪子」，共有四種大膽配色，襪面印有格林奇以手寫風格留下的「假日心情語錄」，亦可作為即興聖誕襪使用，呼應角色標誌性的「壞壞節慶幽默」。

此次合作由麥當勞與Dr. Seuss Enterprises共同推出，據官網稱，格林奇套餐將於12月2日起在全美參與活動的餐廳限量開售，售完為止。 

此次推出的醃黃瓜（Dill Pickle）調味，也呼應近期美國速食市場掀起的「醃風味熱潮」。包括其他品牌推出的醃黃瓜醬炸雞、以整條醃黃瓜替代麵包製成的三明治等，都說明醃黃瓜風味已成為年輕族群的流行趨勢，格林奇套餐的薯條調味亦緊扣此一風潮。

麥當勞目前尚未公布格林奇套餐的建議售價，僅強調供應有限，建議消費者留意當地門市公告或官方App更新。

麥當勞 McDonald's

上一則

不到10元 Trader Joe's這幾款甜品成感恩節最超值選擇

下一則

角聲醫療中心派發食物籃 助180家庭溫暖過感恩節

延伸閱讀

麥當勞攜手「聖誕怪傑」新套餐贈節慶襪

麥當勞攜手「聖誕怪傑」新套餐贈節慶襪
格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出
MAGA眾議員格林宣布辭職 川普回應：這是好事

MAGA眾議員格林宣布辭職 川普回應：這是好事
與川普決裂 MAGA格林宣布1月辭喬州眾議員

與川普決裂 MAGA格林宣布1月辭喬州眾議員
與川普決裂 喬州眾議員格林1月辭職

與川普決裂 喬州眾議員格林1月辭職
MAGA格林痛批川普掩蓋淫魔檔案真相 暗諷他才是叛徒

MAGA格林痛批川普掩蓋淫魔檔案真相 暗諷他才是叛徒

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…