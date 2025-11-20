好市多小蔥新上架 2磅售價4.49美元 華人驚喜

好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多 向來以商品量大、便宜為華人 所喜愛。雖然近幾年好市多上架了許多符合華人口味的食物，但其蔬果冷凍區仍為偏美國主流習慣的蔬菜。然而，近日有南加州 民眾發現，在好市多冷凍區居然新上架一種華人烹飪常見食材：小蔥。其價格實惠又新鮮，讓人驚喜。

南加州華人居民劉女士介紹，她每周至少逛一次好市多囤貨。她說，上周從好市多買完東西出來，無意間看到一位華裔長者的推車上有一包綠色小蔥，她以為看花眼了。劉女士說，她對好市多很熟悉，卻從來沒見過有小蔥賣。

一周後，劉女士又來到好市多囤貨。這次她走進蔬果冷凍櫃，在一小片區域，居然真的找到了小青蔥。劉女士感到驚喜：「喜歡做飯的人都知道小蔥的價值！」

好市多出售的這款密封包裝的小蔥，重兩磅，售價4.49美元，包裝上標註產地為墨西哥。

劉女士說，她平日在家做飯比較多，幾乎每頓都會用到小蔥。有時候做特定的菜如蔥燒牛肉、蔥油拌面，會用到大量小蔥。以前好市多沒有小蔥的時候，她經常到附近超市購買，而小蔥的品質和價格浮動非常大，很多時候無法買到讓人滿意的品質。劉女士說，她記得大約一年多之前，有一段時間小蔥價格特別貴，甚至每小把價格超過1美元。普通超市便宜的時候1美元可以買三把小蔥，但她不確定重量是多少。如今好市多有小蔥賣，她毫不猶豫拿一包回家，對她來說是「滿滿的安全感。」

通過對比發現，按目前的小蔥市場售價來看，好市多的小蔥其實並沒有便宜特別多。例如當地目標百貨（Target）17日當天5.5盎司（一磅等於16盎司）包裝的小蔥一包售價0.99美元。不過小蔥的價格浮動加大，若好市多能穩定供貨，保持價格穩定，對於不少顧客仍比較有吸引力。

買了大量小蔥怎麼保存？根據budgetbytes.com，吃不完的小蔥可以冷凍起來。最好是趁剛買還新鮮的時候冷凍起來。不過新鮮小蔥味道最好，因此可以留一半凍一半。如果不冷凍，也有一些辦法讓小蔥盡可能長時間保持新鮮，包括將其根部浸泡在1至2吋的水中，或將其頂部輕輕蓋上一層塑料袋，延緩其水分流失。民眾在購買小蔥時，也要挑選新鮮的，要看小蔥是否硬挺，不要選擇枝葉有剝落、傷痕的小蔥。