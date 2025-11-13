錯誤分類員工、拖欠工資 好市多、承包商遭罰87萬元

好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

加州 勞工委員會（California Labor Commissioner）近日裁定，好市多 （Costco）及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須共同支付約87萬美元罰款。據悉，此案主要涉及南加聖地牙哥58名送貨司機。勞工監管部門認為，好市多應當知道這些司機被錯誤歸類，「明知規則，卻選擇鑽漏洞，必須承擔法律後果。」

據加州勞工申請人律師協會（California Applicants Attorneys Association）、Kqed新聞網綜合資料，調查結果顯示，好市多及其配送承包商Ryder Last Mile Inc.、卡車分包商Mega Nice Trucking LLC共涉此案。

2022年8月至2024年9月期間，Mega Nice Trucking將58名送貨司機錯誤歸類為「獨立承包商」，藉此逃避支付最低工資、加班費、以及其他勞工福利。調查人員認為，好市多與Ryder Last Mile對司機的工作內容具有實質管控權，包含送貨計畫、著裝要求等，因此這兩家公司依法共同承擔雇主責任。

勞工專員Lilia García-Brower在聲明中指出，企業不能藉著多層外包逃避責任，錯誤分類剝奪勞工應有的權益與保障。任何管理員工的雇主，都必須支付所有合法工資。據悉，涉案三家公司，目前已對處罰提出上訴，最終罰款金額將由上訴程序決定。

據加州勞工法，多數貨運與物流司機應被歸類為雇員，因其工作屬於企業營運的核心部分。但許多公司仍將司機標為「獨立承包商」，以節省成本。社會學家Steve Viscelli指出，這種做法可顯著降低雇主成本，避免支付帶薪病假、工傷保險 與社保稅。此外，燃料、保險與車輛維修成本也轉嫁給司機，導致他們實際收入大幅減少。

此次86萬8000美元的裁罰中，約75%的金額將發放給受影響的司機。但這些勞工能否真正拿回工資仍不確定，由於加州勞工專員辦公室（Division of Labor Standards Enforcement，簡稱DLSE）長期人手不足、案件積壓嚴重，補償金往往難以及時發放。

在貨運與建築等行業中，一些小型公司被罰後往往關門重組，用新公司名義重新營運，以此逃避罰款。專家強調，此類案件中，對大型企業追責尤為重要。加州勞工聯合會主席Lorena Gonzalez表示，根據加州法律，企業不能以分包為由推脫責任。假裝不知道員工被錯誤分類。她認為，好市多理應清楚這些司機的狀況，「每一家違規公司都必須被追責，因為他們明知道該怎麼做，卻選擇鑽漏洞。」

數據顯示，全美五分之一的好市多倉儲店位於加州，該公司2025年淨利潤達80億美元，較2024年74億美元增長約8%。根據就業政策研究院估算，在加州被錯誤分類為「獨立承包商」的輕型貨車司機，每年平均損失高達2萬6000美元的合法收入與福利。